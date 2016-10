UnTER continúa con la permanencia en el Ministerio de Educación

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de UnTER, decidió continuar la ocupación en la sede del Ministerio de Educación y derechos Humanos, en Viedma y “profundizar las acciones políticas en toda la provincia frente a la falta de respuestas del gobierno”, seg{un informó el gremio.

La reunión de los dirigentes docentes tuvo lugar en la carpa que se levantó en la calle Roca, frente a la sede Ministerio, donde se evaluó como positiva la adhesión al paro y las acciones realizadas durante la semana en el marco del Plan de Lucha iniciado en agosto, que incluye la postergación del Plan Nacional de evaluación “Aprender 2016”, prevista para el próximo miércoles en la provincia.

También “se repudió por unanimidad la falta de respuestas del gobierno a los reclamos, mientras continúa con los anuncios de descuentos persecutorios y disciplinadores”.

UnTER analizó que la mayoría de las Coordinaciones Zonales no están trabajando o los edificios permanecen cerrados para la atención al público, luego de los días de paro, cuando no hay motivo alguno para no atender a las necesidades cotidianas que surgen en las escuelas, como por ejemplo la incorporación de personal de servicios generales o la recepción de inscripciones. “Si la Ministra Silva definió dar asueto administrativo, es de esperar que dé las explicaciones necesarias para fundamentar porqué no se solucionan los problemas en los establecimientos”, señaló el gremio.