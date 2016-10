UnTER denunció que se usa el “espacio institucional” en el marco del paro docente

“Con la publicación de la resolución Nº 3631, que aprueba un espacio institucional para mañana, en el marco de las jornadas de formación permanente para mañana, el gobierno da muestras de su debilidad frente al conflicto docente” señaló UnTER, a la vez que denunció que “una vez más recurre a su Vocal polifuncional Omar Ribodino, para avalar decisiones improvisadas, con el objetivo de presionar para impedir la adhesión al paro. Forma de coacción artera, porque pone en juego el acceso al trabajo de los compañeros”.

El sindicato expresó “su absoluto rechazo a esta normativa más que por su contenido por su finalidad. Demasiado rápido olvidaron los funcionarios que alguna vez formaron parte de nuestro sindicato, palabras como respeto y solidaridad con sus compañeros. Hoy son funcionales a la patronal, pero no eficientes porque parece que no tienen comunicación con la Ministra, sino no se entiende porque Silva no ha recibido ninguna de las notificaciones presentadas desde agosto a sus secretarios con los reclamos de UnTER”.

“Advertimos que es obligación del Ministerio garantizar a todos la formación en servicio, tal como lo regula la reglamentación vigente. Por ello, deberá generar nuevos encuentros para que puedan trabajarlos los miles de trabajadores que adhieran a la medida de fuerza mañana, de lo contrario deberá responder por no respetar la Ley y atenerse a las consecuencias”, dice la organización gremial.

Señaló también que “cada provocación de la patronal profundiza el conflicto. Sería una señal de madurez del gobierno, dejar de recurrir a intermediarios, voceros y ladero. Exigimos urgente convocatoria a paritaria salarial, para resolverlo en el marco que corresponde, con las autoridades que tienen capacidad de decisión”.