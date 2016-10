Vecinos del Catedral de Bariloche se oponen a la conce a la iniciativa en el Cerro

El miércoles próximo la Comisión Evaluadora de la presentación de la iniciativa privada sobre la concesión del Cerro Catedral, deberá votar por la afirmativa o la negativa, para que el Ejecutivo de Bariloche la declare de Interés Municipal y se inicie el proceso licitatorio, para la explotación del principal centro invernal de la provincia y el país.

La Junta Vecinal del Cerro Catedral, ante la importancia que tiene este acto, emitió un comunicado que expresa:

“La empresa Catedral Alta Patagonia SA usufructuará la concesión del CERRO CATEDRAL hasta el 31 de Octubre del año 2026.- Quedan por cumplir todavía 10 años.

El Objeto Dominante de la Concesión Pública suscripta el 14 de Abril de 1994 por un lapso de 30 años, es el transporte de esquiadores entre la base y el tercio superior esquiable de la montaña, más una infraestructura de recirculación de esquiadores, mediante un sistema moderno de transportación en montaña.

A fines del mes de Mayo del corriente año, CAPSA presentó astutamente a través de un instrumento creado por Ordenanza Municipal denominado “Iniciativa Privada”, una propuesta de readecuación contractual cuya verdadera razón de ser es volver a mejorar las condiciones comerciales y de rentabilidad de la concesión, como lo hicieron en el año 2004 modificando las cláusulas contractuales originales, como lo fue agregar al objeto dominante del contrato al transporte del público peatón.

En ésta oportunidad solicitan prolongar el plazo de usufructo del CERRO CATEDRAL por (50) cincuenta años más y otras nuevas pretensiones, alterando sustancialmente el objeto dominante del Contrato de Concesión Pública oportunamente suscripto.

La figura de Iniciativa Privada, es un instrumento diseñado por la Municipalidad para proyectos orientados al Bien Público, cuya instrumentación a través de una licitación pública propenden al BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD DE BARILOCHE, no para usufructo sólo de una persona, una sola familia o una empresa.

La Iniciativa Privada presentada por Catedral Alta Patagonia S.A, que será votada por una Comisión Evaluadora por SI o por NO el día miércoles 12 de Octubre, no será en beneficio de toda la comunidad, ni propenderá a mejorar las condiciones originales del Contrato de Concesión, sino que esconde sutilmente un espíritu distinto: Hacer del Cerro Catedral un espacio recreativo de propiedad privada los 12 meses del año, restringiendo a los RESIDENTES de nuestra comunidad el usufructo del mismo de diversas maneras, transformando el centro de ski en un área recreativa sin identidad, desmereciendo la imagen y la fama internacional del destino, como el mejor Centro de deportes Invernales de Sudamérica.

De un concepto de CONCESIÓN PÚBLICA se transmutará a una CONCESIÓN PRIVADA.

Los abajo firmantes nos oponemos firmemente a la propuesta de Iniciativa Privada de la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia por las siguientes razones:

Control de toda actividad comercial: La empresa, pretende entre sus condiciones de Iniciativa Privada crear un ámbito concesionado privado donde controlar y ejercer el Monopolio comercial. Ellos proveerían todos los servicios turísticos, argumentando que tienen desventaja competitiva respecto de otros centros de ski de la Argentina, situación que no es cierta. De ésta manera, los pequeños comercios de la montaña desaparecerían. Los beneficios económicos serían para una sola familia propietaria de la empresa, en vez de distribuir los ingresos turísticos como ahora, entre centenares de familias barilochenses. Con esa centralización económica y comercial, muchos Puestos de Trabajo se perderían: instructores, escuelas, patrulleros, empleados de comercio, gastronómicos, alquileres, fotógrafos…Numerosas familias de Bariloche están perdiendo paulatinamente sus fuentes de trabajo en el Cerro Catedral, como resultado de este proceso monopólico que comenzó hace un tiempo atrás.

Derecho de Admisión: El concesionario solicita en su Iniciativa Privada, facultades exclusivas sobre el ingreso y el derecho de admisión dentro del área concesionada. ¿Deberemos pagar y/o pedir permiso para caminar por el Cerro Catedral?

Plazo de Concesión: Este Monopolio de CAPSA, de aprobarse, DURARÁ 50 AÑOS.

Propiedad de la Tierra: CAPSA, en su Iniciativa Privada pretende la PROPIEDAD de casi 110 hectáreas de tierras públicas linderas a la base del Cerro Catedral que hoy son de la Municipalidad, o sea de los vecinos de Bariloche. Del total de las tierras, serían 58.7 hectáreas las que CAPSA pretende transformar en un loteo y urbanización, que pasaría a ser parte del patrimonio de la empresa.

Servicios básicos: Según los términos de la propuesta de Iniciativa Privada, EL ESTADO deberá instalar y proveer a ese Loteo y desarrollo urbanístico, de todos los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, gas, cloacas, que lo pagaríamos y financiaríamos entre los vecinos con los impuestos, tasas y contribuciones que abonamos mensualmente. Esta pretensión, será un valor más transferido en propiedad a la empresa CAPSA y garantizaría la concreción de un millonario negocio inmobiliario..

Condición suspensiva: La Iniciativa Privada propone un Master Plan de mejoras, pero con una importante CONDICIÓN: Las inversiones en medios de elevación y fabricación de nieve prometidas por la empresa sólo se llevarían a cabo una vez que la Municipalidad entregue las tierras en propiedad a CAPSA, con todos los servicios básicos instalados. CAPSA ha hecho RESERVA especial en éste punto, por lo que probablemente pasen años hasta ver una mejora en la montaña.

Activo por Pasivo/chatarra: La Iniciativa Privada propone que la Municipalidad de Bariloche le transfiera en propiedad terrenos públicos con servicios instalados (activo público). CAPSA usufructuaría el producto del negocio inmobiliario millonario, una parte la invertiría en mejoras para el Master Plan reservándose la propiedadde la inversión, y a cambio la Municipalidad recibirá 50 años después (año 2076) máquinas viejas (más viejas que las actuales que tienen promedio 35 años de antigüedad) que debería recomprar a CAPSA con fondos públicos, abonando por ello no menos del 70% del valor de mercado.

Desregular la Tarifa de Pases: Catedral Alta Patagonia propone en la Iniciativa Privada, desregular las tarifas de todos los pases a medios de elevación que vende al público y decidir unilateralmente sobre los incrementos de precios, afectando así SIN CONTROL el valor de los:

Pases para los Turistas,

Pases para Residentes,

Pases para los chicos de los clubes,

Pases para instructores para desempeñar su trabajo,

Pases para los chicos del Esquí Escolar,

Pases para las fuerzas vivas,

Pases para los fotógrafos, etc.

Fiscalización: CAPSA propone en la Iniciativa Privada que desaparezca el EAMCeC, que es el órgano de fiscalización creado por la Municipalidad para controlar la prestación de servicios del concesionario dentro de los parámetros de calidad, seguridad y excelencia, sancionarlo y multarlo si corresponde en caso de faltas graves e incumplimiento del Contrato de Concesión, como asimismo fiscalizar el precio de los pases que hoy abonamos los TURISTAS, RESIDENTES, INSTRUCTORES, ESCUELAS y CLUBES.

Estacionamiento: CAPSA propone lotear los terrenos donde se encuentra la playa Sur de estacionamiento gratuito y construir un nuevo estacionamiento a 2 km de la base, transportando a cada pasajero en colectivos generando un mayor aislamiento del Cerro Catedral con la comunidad de San Carlos de Bariloche, afectando también la actividad de taxis, remises y agencias de turismo con transporte propio.

Poder Concedente: CAPSA no reconoce a la Municipalidad de Bariloche como el Poder Concedente, es decir como el dueño del Cerro Catedral y de los destinos de la concesión. De hecho CAPSA inició un juicio hace unos años atrás, argumentando que no prestó consentimiento oportunamente para el traspaso del poder concedente del Cerro Catedral, de la Provincia a la Municipalidad. Por un lado, CAPSA no reconoce al Municipio de Bariloche como “El propietario”, pero al mismo tiempo le pide y negocia que le mejoren las condiciones de la concesión. Inclusive, CAPSA en la Iniciativa Privada manifiesta que si la Municipalidad aprueba el contenido de la propuesta, la empresa renunciará a dicho reclamo judicial.

Canon: CAPSA propone, a los efectos de mejorar su rentabilidad empresaria, eliminar el canon anual que debe pagarle a la Municipalidad, que en el año 2016 será de $13.312.500, dinero que dejarían de ingresar a las arcas públicas para hacer frente a los gastos de la comunidad de Bariloche.-

Derechos adquiridos: Capsa manifiesta que posee derechos adquiridos sobre parte de las hectáreas de terrenos públicos que solicitan en propiedad. Que de no resultar adjudicataria en el proceso de Licitación Pública que origina el proceso formal de la Iniciativa Privada, el tercero que resulte elegido, debe indemnizar a CAPSA por el lucro cesante del desarrollo inmobiliario pretendido, la suma aproximada de U$s 118.000.000 (ciento dieciocho millones de dólares), y aproximadamente otros U$s 50.000.000 (cincuenta millones de dólares) por otros conceptos, toda vez que habrían invertido una cifra proporcionalmente muy inferior. Y son cifras que ponen en un valor patrimonial a la empresa en una asimetría imposible de enfrentar, siquiera por la propia Municipalidad, y desalentaría a cualquier otro inversor que pretenda presentarse a un proceso de Licitación.

Maximizar ganancias empresariales: La propuesta de Iniciativa Privada pone permanentemente el foco en la maximización de las ganancias de la empresa, pero poco o nada dice sobre la maximización de la Calidad, la Seguridad y la Excelencia del servicio como parámetros y medidas de valor objetivas y subjetivas de los Usuarios Turistas y Residentes, quienes deben ser los verdaderos beneficiarios de la Concesión.

Los firmantes, estamos elaborando una PROPUESTA DE INICIATIVA PUBLICA, que contemple en forma sustentable, todos los intereses socio-económicos de la comunidad de San Carlos de Bariloche, en un marco de calidad, seguridad y excelencia pretendida, en orden a proyectar y recuperar el Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral, como el mejor destino invernal de Sudamérica.

Por todas estas razones, solicitamos a la Comisión Evaluadora el VOTO NEGATIVO y RECHAZAR EN SU TOTALIDAD la Iniciativa Privada presentada por Catedral Alta Patagonia. Solicitamos al Señor Intendente de la Ciudad de Bariloche, que genere un espacio abierto para la construcción colectiva de un documento guía para la planificación y el desarrollo del centro de ski; considerando la relevancia que tiene como motor económico de la ciudad.

Firman:

-Escuelas del Cerro Catedral (Xtreme, La Base, Snow +, Bajo Cero, Ski Max, Catedral, Mountain)

-Acpessi (Asociación de Instructores Independientes)

-Junta Vecinal Cerro Catedral