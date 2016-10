Weretilneck reiteró que este año no se pueden otorgar nuevos aumentos salariales

La Provincia no está en condiciones de otorgar ningún aumento salarial a los trabajadores estatales en lo que resta del año, reiteró el gobernador Alberto Weretilneck, quien también descartó la posibilidad de pagar un bono de fin de año, como está estudiando anunciar el gobierno nacional.

“Necesitamos que los empleados del Estado entiendan que no hay mala voluntad o animosidad hacia ellos, todo lo contrario, pero la realidad es que hay escasez de recursos y falta de fondos, lo que nos impide otorgar cualquier tipo de incremento”, señaló Weretilneck.

El gobernador sostuvo en Bariloche que “hay que tener en cuenta que el funcionamiento del Estado no es solamente el pago de salarios, sino que tenemos que seguir garantizando el funcionamiento de los hospitales, las escuelas, de la seguridad, el acompañamiento a las actividades productivas. La responsabilidad de la provincia no se agota únicamente en lo salarial”.

Respecto de las medidas de fuerza llevadas adelante actualmente por UnTER, el Gobernador recalcó que “no hemos variado la postura que venimos manteniendo desde un principio. Los aumentos salariales que dimos en la provincia están por encima de la inflación del año, y siempre fuimos claros que después del cierre de las paritarias no podíamos dar más aumento porque nos está costando mucho pagar los salarios, sobre todo en virtud de la baja en los ingresos provinciales”.

“Es preciso recordar que llevamos el salario docente del cuarto peor lugar en el país al cuarto mejor y que hicimos muchas cosas a favor de nuestros educadores. Entendemos el reclamo y sabemos la postura de la dirigencia gremial, pero no podemos acceder a los requerimientos. Esto derivó en las medidas de fuerza que han hecho que los chicos pierdan varios días de clase y lamentablemente no tenemos salida u opción, porque no podemos dar aumento salarial”, expresó el Gobernador.

Respecto de las medidas de fuerza determinadas por el gremio para todo el mes de octubre, Weretilneck explicó que “esperaremos a que terminen para ver qué pasos se siguen y si es posible sentarse a dialogar”.

Por otra parte, el Gobernador descartó el pago de un bono a los empleados públicos. “Son 55.000 empleados públicos, a razón de $1.000 serían $55.000.000, los cuales si sumamos lo que significa el pago de aguinaldos a fin de año, la verdad es que no estamos en condiciones de afrontar un gasto semejante, porque la Provincia ha perdido muchos recursos durante el año”, dijo.

Asimismo, el Gobernador ratificó que continuarán los descuentos por los días no trabajados. “Así como respetamos las medidas de fuerza y no hemos hecho juicios de valor sobre la decisión de los dirigentes gremiales ni bastardeado el derecho a huelga, tenemos la obligación de descontar los días no trabajados, sobre todo teniendo en cuenta que los chicos están perdiendo clases”.

Por otra parte, al ser consultado sobre las declaraciones de la procuradora general, Silvia Baquero Lazcano, respecto de la necesidad de garantizar la independencia de Poderes en la Provincia, el Gobernador resaltó que “si hay algo que se cumple en la provincia, es la división de poderes. Jamás hablamos de los fallos, y se ha mantenido un irrestricto respeto de la constitución y las leyes en el seno del Consejo de la Magistratura”.

“Jamás hemos hecho ninguna acción que tenga que ver con el Ministerio Público y que afecte la división de Poderes. La Legislatura sanciona las leyes como corresponde y el Poder Judicial lleva adelante su tarea libremente”, señaló, el gobernador.