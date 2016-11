Ahorrar cada centavo en un contexto de déficit

El gobernador Alberto Weretilneck aprovechó un encuentro provincial convocado por el Ministerio de Salud en Villa Regina para “militar” su mirada sobre las finanzas públicas y, si bien dijo que no habrá ajustes, les dijo a los directores de los hospitales que “cada centavo que ahorren será bienvenido”.

Las cajas estatales están jaqueadas por dos flancos: por un lado recortes de impuestos nacionales (como por ejemplo ganancias), lo que representará una pérdida de recursos por unos 1.600 millones de pesos. Por otro lado, mientras existe una caída real de recursos, hay un incremento de los gastos producto de la inflación. De esta ecuación se desprende un déficit que se ubicará en torno a los 2.800 millones de pesos, y que afrontará con endeudamiento: “no me gusta, menos cuando el endeudamiento no se ve. Si se endeuda por equipos, para inversiones, bueno, pero no para gastos de todos los meses. Es muy triste”, comentó Weretilneck en un mano a mano con unos 60 profesionales que ocupan puestos claves en el sistema de salud.

Luego, ante la prensa y casi en el mismo tono coloquial, repasó las dicotomías a superar y comentó que “la pocisión era un ajuste sobre los salarios, o efectar los servicios del Estado, o productor este endeudamiento”, y acotó “no me parece que los rionegrimos se merezcan bajar la calidad de la salud, de la educación, o que dejemos de acompañar a los productores, por eso nos decidimos el endeudamiento y deseando que la economía nacional se recupere, para poder pagar esa deuda, pero no afectar la vida de los rionegrinos”.

Se introdujo en la cuestión salarial, y adelantó que “la discusión del año que viene, en todo el país, será sí la discusión (salarial) será sobre la inflación de lo que va a venir en el 2017. O, si se discute la inflación de este año”. Si hay debate retroactivo, partiendo de las diferencias entre auemtos e inflación a lo largo del 2016 “vamos a una crisis laboral importante, porque no podríamos afrontar desafíos del 40% de aumento”. De todos modos, reconoció que “va a ser una discusión que nos engloba a todos. Porque si tenemos menos recaudación, bueno, de donde vamos a sacar los recursos.?, se preguntó. Reconoció de todos modos que “será una discusión conceptual a partir de febrero del año que viene”.

Weretilneck hizo un repaso por los distintos indicadores económicos, como caída en la actividad industrial o en la construcción, y acotó que “todo esos resultados negativos, son menos recursos para la provincia. También las modificaciones impositivas, como la baja del Impuesto a las ganancias en abril y ahora de nuevo. Y cuando se exime a un trabajador, es menos dinero para las provincias, porque un 50 por ciento de ese ingreso va a las provincias”.

Por último, indicó que este año va a terminar con un déficit cercano a los 2.500 millones de pesos, y agregó que “un déficit que prevemos que se puede repetir el año que viene”.