ATE pide que se cobre renta a los poderosos para los aumentos salariales

(ADN).- Desde ATE ratificaron que habrá un paro el 10 de noviembre pidiendo el 20% de aumentos salariales. Además, en reclamo de un bono de fin de año de 10 mil pesos. Y pidieron al gobierno que recaude el dinero en sectores como el petrolero o el juego, para beneficiar a los trabajadores.

“Si el Gobernador no tiene la plata para aumentos salariales, es porque no la quiere tener. Weretilneck debe lograr que ingresen mayores recursos al Estado de aquellos sectores que, como las petroleras y mineras están saqueando nuestros recursos naturales, enfermando y haciendo desaparecer comunidades enteras. La compensación salarial que necesitamos los empleados públicos también la pueden solventar los casinos o las salas de juego que acumulan millonarias ganancias en nuestra provincia”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE. Y remarcó: “Si Weretilneck insiste en que no tiene plata, puede ir ahora a golpear las puertas de las petroleras y no sólo para que le financien una campaña política en época electoral”.

ATE considera que el 30% de aumento promedio, que se reconoció durante el año, queda muy lejos del 45% con el que se estima terminará el año y esta es la única forma con que se podría minimizar el impacto de la inflación.

Además, evaluaron que, en el caso que se plantee como solución al deterioro de los salarios, el otorgamiento de un adicional salarial de fin de año, este no puede ser inferior a los 10.000 pesos. Se remarca, además, la necesidad que el plus salarial de fin de año sea abarcativo, también, de los trabajadores municipales.

“Es evidente que la Provincia cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a los incrementos demandados. No obstante, en caso que se insista en no tenerlos, desde ATE se sostiene que los 240 millones de pesos, que insumiría hacer frente a estas obligaciones, deberían buscarse en la renta petrolera, minera, los casinos y las salas de juego”, expresaron desde el gremio.