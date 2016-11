Avanza en Comisiones una ley de asistencia para trabajadores de la construcción

(ADN).- En medio de la crisis económica que atraviesa Río Negro, la caída de la construcción y la obra pública, y el crecimiento del desempleo en ese sector, la UOCRA impulsa la creación de un Fondo de Asistencia para los trabajadores.

La iniciativa llegó al Parlamento a través del Raúl Martínez, legislador del Frente para la Victoria. Ayer, se debatió en comisiones. “Se dio un paso importante”, dijo el secretario general del gremio en Viedma, Damián Miler.

El fondo servirá para otorgar un subsidio a los obreros por las horas no trabajadas por razones climáticas. El proyecto data del año 2014, y propone que todos los organismos públicos provinciales que contraten la ejecución de una obra pública, constituyan un F.A.O.C., con un monto equivalente al uno por ciento del total de la obra.

El legislador fundamentó su iniciativa, en “que en los últimos 50 años, la representación sindical ha logrado, bajo diversas formas de lucha, que la legislación laboral contemple las particularidades de la profesión y se le brinde a los obreros protección, seguridad y mejores condiciones laborales”.

Sin embargo, Martínez consideró que “aún persisten causas por las que el trabajador se ve impedido de realizar sus tareas habituales, y una de ellas es generada por cuestiones climáticas”.

Y señaló que “si bien el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad prevé el pago de dos horas y media por cada día no trabajado por razones climáticas, estas tienen carácter indemnizatorio y compensan gastos por traslado al lugar de trabajo y viceversa”.

“No obstante -agregó-, es muy común que estas horas no se abonen porque cuando se dan estas situaciones (lluvias permanentes) desde el día previo ya se decide no trabajar y por ello no hay obligación de concurrir a la obra y, en consecuencia, tampoco se abonan las horas por traslado”.

El legislador expresó que “si bien cualquier modificación vinculada a las condiciones contractuales deben establecerse por vías paritarias, existe la posibilidad de subsanar el “bache legal” creando una medida de reparación social”.