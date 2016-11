Avruj acuerda con Pichetto sobre la inmigración

El secretario de Derechos Humanos de la Nación argumentó que “en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigración. Claudio Avruj, dijo que está de acuerdo con las declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto sobre el impacto de la inmigración.

El funcionario nacional dijo a INFOBAE que “estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración. En los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigraciones”.

Si bien desde el Gobierno se habían diferenciado de las declaraciones del senador, el secretario Claudio Avruj, aclaró que “no, nunca fue así. Lo que dijimos fue que estamos de acuerdo en la importancia de la inmigración y dejamos en claro que este siempre va ser un país de puertas abiertas para los que vienen a buscar aquí un lugar para desarrollarse. Pero estamos de acuerdo en que, por falta de controles, en los últimos años ha venido mucha gente a instalarse con otras intenciones”.

No obstante, consideró que la palabra “resaca”, como había dicho Pichetto, habría que sacarla, y completó: “Nosotros decimos que no son buenas las generalizaciones ni la estigmatización. No se puede centrar nuestro problema interno de delincuencia en la inmigración, pero creemos que es necesario fortalecer los controles.