Ayuda económica escolar para usuarios del boleto estudiantil

Informó la Municipalidad de Viedma, que a partir del lunes se podrá tramitar la ayuda económica escolar para los estudiantes usuarios del servicio de transporte urbano, quienes deberán deberán presentarse por la mañana en las oficinas de Desarrollo Humano, ubicadas en Álvaro Barros 1508.

A los efectos de lograr el menor impacto en la economía familiar y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias, el Poder Ejecutivo Municipal atenderá, en el presente ejercicio presupuestario, a la población estudiantil de aquellas familias que, siendo beneficiarias de programas sociales entre otros, les resulte dificultoso afrontar el incremento tarifario.

La ayuda económica escolar será de 171 pesos por estudiante, cubriendo los días restantes del ciclo lectivo 2016. Así, la Municipalidad se hará cargo del incremento de 1,50 pesos y hasta dos pasajes por día.

Serán beneficiarios de la Ayuda Económica Escolar, los estudiantes de Nivel Primario y/o Nivel Medio que no perciban la Beca PIE y acrediten la situación familiar y/o vincular de pertenencia a algunos de los siguientes segmentos: padres o tutores jubilados y pensionados (que cobren el haber previsional mínimo), padres o tutores ex combatientes de la guerra de Malvinas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Programa de Jefes de Hogar, Asignación por Embarazo, Plan Progresar, Padres o tutores que sean personal de trabajo doméstico acreditado, padres o tutores pertenecientes a Argentina Trabaja y Ellas Hacen, Padres o tutores con Monotributo Social y/o Pensiones No Contributivas.

Los estudiantes que soliciten la Ayuda Económica Escolar, deberán presentar: Solicitud de la madre, padre o tutor, con la respectiva documentación que acredite su vínculo, fotocopia de DNI y constancia de CUIL del padre, madre o tutor, fotocopia de DNI del hijo estudiante, fotocopia de Carnet Estudiantil del hijo. Además deberán cumplimentar la planilla de alta de beneficiario de pago.