“Black Friday”: Nequén se anima y multa a Carrefour, Jumbo y Waltmart

(ADN).- Según pudo comprobar el Gobierno de la Provincia de Neuquén, las cadenas de supermercados Jumbo, Walmart, y Carrefour, se valieron de las ofertas especiales del pasado fin de semana –sobre todo en electrónica-, para engañar a los clientes. Los que, al llegar a la caja o el momento de pagar, revisaron con detenimiento los montos, fueron comprobando que no eran los mismos que figuraban en góndola o en las promociones realizada por varios días en las redes sociales.

La oportunidad de pescar incautos la brindó el Black Friday (#blackfriday), una tradicional estrategia de ventas en Estados Unidos, porque de ese modo se inaugura la temporada de compras navideñas. Comienza el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias y se conoce como «viernes negro».

Vanina Merlo, Subsecretaria de Protección Civil, confirmó esta tarde a LU5 AM 600 de Neuquén que imputaron a 3 cadenas de hipermercados por “promociones engañosas en el black friday”.

Reconoció que “todavía el consumidor no tiene el hábito de llevar control de las compras y muchas veces por timidez no reclama”. Consultada por las infracciones, confirmó que “las 3 cadenas imputadas fueron Walmart, Carrefour y Jumbo, donde no coincidían los precios de las góndolas con el de caja”.

“Esto se dió en un contexto donde la gente recién cobra y eso constituye un agravante en la multa”, agregó Merlo, quien aseguró que “en las tres cadenas labramos infracciones y esperamos resolverlo en los próximos días”.

Respecto de los rubros en los cuales los consumidores notaron las diferencias de precios, se aclaró que “las irregularidades se detectaron en productos alimenticios y de higiene, y no hacían descuentos como proponían”.

Los clientes comenzaron a reaccionar cuando, al ver que no obtenían los descuentos que los habían atraídos, les comentaban que “justo ese producto no estaba incluido, según les decían a quienes protestaban”.

En definitiva, como destacó la funcionaria “lo que cobraban en caja no era lo ofertado”.