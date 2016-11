Cruces verbales entre los diputados Milesi y Mango

Marta Milesi (JSRN) había declarado que los diputados (fpV-FG) Marcelo Mango y Carina Pita “hacen política con la visión de un microscopio” en referencia sus votos contrarios al pliego de licitación del agente financiero provincial.

“Cuando se agravia, es que no hay fundamentos. Milesi nos trata de paranoicos, nos dice que no tomamos decisiones propias… el punto de partida es que no hay argumentos”, respondió Marcelo Mango a la legisladora oficialista.

Y contraatacó: “Los corruptos de la provincia, los que entregaron el banco, la energía, el sistema de de previsión social… hoy son los que están en el gobierno”, en clara refrencia a la participación de Marta Milesi durante los anteriores gobierno radicales en Río Negro.

También aclaró el legislador del Frente Grande que “es mentira que nosotros votamos en contra. Votamos a favor del pliego de minoría, que tenía mejores condiciones para los ciudadanos de Río Negro. Por eso, Milesi miente, además de agraviar. Nosotros planteamos que tenga más sucursales de las que se planteó en el pliego que votó la mayoría”.

Mango además denunció que los legisladores oficialistas direccionaron el pliego para que el Banco Patagonia, siga actuando como agente financiero y se preguntó si no hay complicidad del gobierno en esta actitud.