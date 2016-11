De izquierda a derecha, las críticas al programa económico de Macri

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, abrió la polémica. La semana pasada comparó el programa económico del gobierno nacional con el de la dictadura de 1976 y el del menemismo. Tres expertos de diferentes ideologías fueron consultados sobre ese paralelismo, y el rumbo establecido por la Casa Rosada.

Convocados por el diario Perfil, Aldo Pignanelli, Axel Kicillof y José Luis Espert dieron su punto de vista.

El ex Presidente del Banco Central y compañero de espacio (Frente Renovador) de Lavagna, Aldo Pignanelli, dijo que coincide “un 100%” con la comparación con los años 90′ y 70′. “Las políticas económicas que están llevando en el Gobierno de Macri son muy parecidas a las de Martinez de Hoz y Cavallo. No hablo de otra cosa, no digo que Macri sea la dictadura, hablo de las políticas económicas. Algunas medidas desde el punto de vista monetario, atraso cambiario, taza de interés, privilegiar la especulación financiera por encima de la producción, son muy parecidas a esas etapas. Y no nos fue bien como país cuando se aplicaron esas medidas”, aseguró. Y concluyó: “A este gobierno le falta un curso acelerado de cómo se maneja una economía de un país como argentina”.

Por otro lado, el economista José Luis Espert, coincidió en algunas similitudes con los ministros Cavallo y Martínez de Hoz y el actual gobierno, aunque aseguró que “Lavagna no es quien para hablar”. “Lavagna debería tener algo de recato antes de hablar porque fue responsable de grandes desastres en Argentina. Fue director de precios en el año 1973-1974 cuando el ministro de Economía era José Ber Gelbard, que tuvo un programa económico que terminó con el Rodrigazo, así que Lavagna es co-responsable del Rodrigazo. Después fue secretario de Comercio durante el Plan Austral entre 1985-1987, así que tuvo que ver con la crisis de la hiperinflación con Alfonsín. No digo que fue el principal responsable de estos hechos, pero sí es uno de los responsables”, disparó.

Y amplió su crítica: “Mucha de las penurias y de los sacrificios que hace la población hoy se sembraron durante el gobierno de Néstor Kirchner y Lavagna estuvo con él. Fue quien impuso el límite a la faena del ganado vacuno, que fue una de las causas por las que después se perdieron 10 millones de cabezas. También fue un impulsor de la eliminación de las AFJP. La gente terminó perdiendo todos sus ahorros. Y por último, fue responsable de que Argentina estuviera 15 años en default y que Macri tuviera que salir a las apuradas este año a solucionarlo. Él hizo un pésimo canje en 1995, violando y desconociendo la letra de contrato de la deuda emitida en los 90′”.

No obstante, Espert coincidió en que “si el financiamiento del déficit fiscal alto se hace con deuda pública a repetición contínua sin pausa, obviamente termina con problemas para pagar la deuda. Es cierto que eso se hizo en el programa de Martínez de Hoz y se hizo durante los 90′. Sin embargo, si uno pone a hacer algo similar pero emitiendo dinero sin parar el país termina con una crisis inflacionaria. Eso es lo que hizo Lavagna, eso no nos abre ninguna puerta de luz”, explicó.

Y propuso: “El déficit fiscal hay que bajarlo. Hay que bajar el gasto público. Las tarifas no se han ajustado nada aún por la inoperancia del gobierno de Macri. Además debería hacer un fuerte plan de racionalización del empleo público. El propio presidente ha dicho que heredó del kirchnerismo 1,4 millones de empleos que el kirchnerismo lo usó para disimular el desempleo, osea que sobran. Si sobran hay que despedirlos. Es inmoral cobrar impuestos para que la gente financie a gente que no tiene nada que hacer”.

Por su parte, el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof también coincidió con la descripción de Lavagna: “Coincido con la caracterización de Lavagna. Esto es un programa neoliberal clásico, en regla. También coincide con la receta del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que la situación coyuntural de la Argentina es muy distinta a la del gobierno militar”.

“Las medidas son claras: apertura de la economía, tasa de interés internacionalmente alta, liberalización en la salida de capitales, caída de salarios, achicamiento del Estado y deuda externa. En términos generales es un programa neoliberal, como lo fue en los 90′ y como lo fue en los 70′”, argumenta Kicillof a este sitio.

En ese marco, criticó las promesas de campaña de Macri: “Dice una cosa y hace otra. Prometió en su campaña un programa muy distinto a uno neoliberal. A diferencia de otros espacios neoliberales, este es un neoliberalismo vergonzante. No se reconocen. Han mentido en la campaña y lo siguen haciendo ahora. Llaman a reparación histórica a los jubilados algo que ha beneficiado a muy poquitos jubilados. Lo mismo con la devolución de IVA y el impuesto a las ganancias”.

Y agregó: “Abre la economía y no lo reconoce pero toda la industria y los pequeños, medianos y grandes emprendedores están denunciando una apertura. Dicen que vienen a insertarnos en el mundo y busca un tratado de libre comercio, que es una medida neoliberal. Dicen que recuperaron la capacidad de créditos y tenemos una fuga de capitales y un endeudamiento como no ocurría desde hace más de una década”.

Por otro lado, Kicillof reprochó que “dijeron que no crecíamos hace 4 años y el INDEC nuevo de Macri reconoce un crecimiento de 2,4% el año pasado. Y hoy hay una caída que está llegando al 2%”.

Por último, el diputado del FpV pidió al espacio de Lavagna y Pignanelli que sean opositores en el Congreso: “El Frente Renovador le ha votado todas las leyes. Una cosa es lo que se dice afuera del Congreso y otra es lo que se hace. Con modificaciones, reconozco, pero le ha votado todas las leyes”.

“Si este es su diagnóstico después de un año, espero que Frente Renovador se convierta más opositor a este programa de Macri, que actúen en consecuencia a la crítica de Lavagna”, concluyó.