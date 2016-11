Defensores del Pueblo rechazan la flexibilización de venta de tierras a extranjeros

Defensores del Pueblo de la República Argentina, reunidos en el IV Plenario de ADPRA en la ciudad de Bariloche, expresaron su rechazo al Decreto que pretende modificar la Ley Nacional 26.737, denominada Tierras Rurales-Régimen de Protección, por considerarlo contrario a la Ley. La iniciativa fue tratada a propuesta de la Defensoría del Pueblo de Bariloche.

Varias provincias del país ya interpusieron acciones de amparo solicitando la inconstitucionalidad de dicho Decreto por atentar éste contra el espíritu de la norma sancionada por el Congreso de la Nación. El propio título de la Ley indica su espíritu proteccionista respecto a los recursos naturales y mantiene la vigencia de los principios de protección ambiental y soberanía nacional que enarbola.

Al emitirse este nuevo Decreto se establecen figuras jurídicas no previstas, se afecta la división de poderes y las autonomías provinciales, puesto que no sólo flexibilizan los requisitos a extranjeros para adquirir tierras y desregula los controles, sino que puede provocar daños irreversibles ante la invocación de derechos adquiridos por parte de poderosas personas físicas o jurídicas extranjeras, quienes no sólo adquieren la propiedad sino

recursos naturales estratégicos.

Otra objeción señalada por Defensores y Defensoras del Pueblo del país, es que dicho Decreto no contiene normas sobre materia fiscal de alcance a extranjeros, como tampoco intervención de la AFIP o la Unidad de Información Financiera, provocando que sea más fácil para una extranjero comprar tierra que un auto de $70.000 donde para titularizarlo debe obtener de AFIP el correspondiente Formulario.

Participaron del IV Plenario de ADPRA las Defensorías del Pueblo de Bariloche, Provincia de Río Negro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe; provincia de Santiago del Estero, Provincia de Chaco, ciudad de Virasoro (Corrientes); ciudad de Paraná; provincia de Córdoba, ciudad de Río Cuarto; ciudad de Centenario (Neuquén); Ciudad de Zapala (Neuquén); ciudad de

San Martín de los Andes (Neuquén); provincia de Chubut; Partido de Escobar; ciudad de La Plata; provincia de Buenos Aires, Partido de Pueyrredón; partido de Vicente López; partido de Pilar, partido de Morón; Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa; Defensoría del Pueblo de Nación.