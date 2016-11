El debate de la bioeconomía se instaló en Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck participó ayer por la tarde en Cipolletti del cierre de la segunda jornada del Simposio Regional Patagónico de Bioeconomía Argentina, cuyo lema fue “Patagonia: Integración para la acción”.

La iniciativa propuso profundizar la discusión sobre tres ejes: Energías renovables, Territorios Inteligentes como espacios económicos creativos e innovadores y Alimentos, innovación en productos y procesos.

El objetivo central del evento fue propiciar la vinculación de largo plazo entre los sectores científico tecnológico, intergubernamental y privado; incrementar el valor agregado de los recursos naturales renovables, sus productos y servicios, bajo el concepto de territorio inteligente, como así también impulsar la construcción de agendas regionales mediante proyectos estratégicos integrados.

En la ocasión y acompañado por el rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli y por el secretario de Ciencia y Tecnología de Río Negro, Hugo Josserme; Weretilneck agradeció la invitación y explicó las trasformaciones que afectaron al sector productivo a partir del traspaso de un Estado presente que “creaba y crecía”, a un Estado que se concentró en los servicios básicos de la población, luego; para estar ahora en un Estado que necesita recuperar su vinculación con los sectores productivos, “lo que implica un gran desafío”.

En ese sentido, el Mandatario indicó que habitualmente el sector privado no visualiza al Estado como un aliado estratégico, y que al mismo tiempo a los hombres de Estado suele costarles generar estructuras con el ritmo, el conocimiento, la modernidad y agilidad que necesita el sector productivo.

“Una de la síntesis es que los Estados provinciales y municipales no pueden seguir recurriendo a las mismas estructuras y áreas para acompañar al sector”, sostuvo y aseguró: “Nos cuesta mucho dentro del mismo Ministerio poder generar espacios comunes de crecimiento”.

El Gobernador indicó que el desafío es que desde los organismos de investigaciones nacionales, provinciales, municipales y el sector productivo se pueda generar un área como proyecto de necesidad conjunta.

En referencia a la actualidad del sector, Weretilneck se refirió al cambio en las realidades productivas de la provincia e indicó que muchas veces se intenta vincular la crisis a factores como tipo de cambio y malas gestiones: “Hoy estamos observando que si Argentina no cambia la forma de producir y no asimila el sistema productivo que el mundo está llevando adelante, no hay política económica que nos pueda hacer competitivos, como ya sucede con la pera y la manzana”, aseveró.

“Resulta necesario entender que cada una de las partes que lleva adelante el complejo tiene que ejecutar un profundo cambio”, enfatizó.

Asimismo destacó la complejidad que acarrea poder conjugar la investigación y establecer los recursos existentes, para determinar la sustentabilidad de los proyectos, y destacó el gran crecimiento del sector ganadero y agrícola en la provincia.

“Estamos viviendo una de esas épocas en las que no hay que temer a los debates ni a lo nuevo”, aseguró y convocó a quebrar con antiguos paradigmas. “Lo que fue exitoso en un momento y transformó al norte de la Patagonia se lo valoramos a los pioneros; pero el desafío hoy es que el cambio para los próximos 50 años lo empecemos nosotros”, aseguró, “porque desde el avance, desde la investigación y la ciencia van a venir las oportunidades de desarrollo productivo de esta época”.