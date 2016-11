El FpV advirtió que no avalará la emisión de títulos para deuda

(ADN).- El bloque de legisladores del Frente para la Victoria advirtió que el camino de endeudamiento que está trazando el gobierno provincial derivará indefectiblemente en el ahogo financiero que el gobierno Nacional está impulsando en las provincias para finalmente pedir, en el 2017, ajuste del Estado.

Además le reclamó al oficialismo que si bien las responsabilidades del gobierno nacional son muchas, no por ello están libres de culpas quienes gobiernan desde hace 4 años en Río Negro. En ese sentido, el legislador Javier Iud afirmó:

“El hecho de que se paguen sueldos y aguinaldos a los trabajadores públicos es lo único en lo que hoy estamos de acuerdo y nos motiva a acompañar desde la bancada la sanción de una ley que permita endeudar a la provincia a corto plazo, que sumado a lo que ya se ha emitido totalizarán mil 948 millones de pesos”.

“El 1 de marzo, el Gobernador Weretilneck nos trasmitió que este sería un año difícil y sin embargo, el año difícil empezó antes. En el mes de diciembre nosotros advertíamos esta situación. Me puse a leer lo que dijo el gobernador el 10 de diciembre, la discusión del presupuesto y la verdad de esto de simplificar y echar culpas les ha dado resultados electorales, pero debemos dar un debate profundo de cómo nos paramos con fortaleza frente a la Nación cuando quieran restarles recursos a las provincias”.

“Río Negro alguna vez se tendría que replantear como puede ser que en un contexto igualitario hay provincias a las que les va mal y hay otras que han logrado sortear las crisis”.

Advirtió también el legislador Iud que “el año que viene vamos a tener que afrontar letras que se emiten en este periodo, más los vencimientos que tiene la provincia por otros compromisos. Si los números no nos fallan vamos a terminar el año 2016 con el 54 por ciento de la deuda con el Estado Nacional y el 46 por ciento en manos privadas. No es lo mismo deberle al gobierno Nacional que al banco, porque este último no te perdona, te cobra y con altísimos intereses”

“En total serán 8 mil 300 millones de pesos de deuda, más las letras, más la deuda del ANSES, más los cheques diferidos, más el descubierto, más la deuda flotante”.

“El costo de emitir leras por 2 mil millones de pesos de letras que se renuevan es de un millón y medio de pesos por día sólo de intereses que saldrán de los bolsillos de todos los rionegrinos y que van al sector financiero, van hacia los bancos. Eso representa 700 patrulleros -por ejemplo-, 350 ambulancias, o construir 2 o 3 escuelas por mes”.

Por último, el legislador Iud adelantó que la bancada del Frente para la Victoria no acompañará un virtual título público, que se prevé el gobierno provincial va a pedir para el próximo año y para lo cual si necesitará el oficialismo de una mayoría especial en la legislatura.

“Somos responsables y hemos tratado de acompañar el proceso de crisis, pero necesitamos que nos muestren verdadera vocación por sacar a Río Negro de la crisis”