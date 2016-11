Reclamo del Golfo: huelga de capitanes de barcos pesqueros

Se inició en el golfo una huelga por tiempo indeterminado de capitales de pesca, a raíz del del inclumplimiento del acta acuerdo celebrada la semana pasada con el gobierno rionegrino. La medida surgió en una asamblea realizada en San Antonio Oeste, encabezada por el capitán Jorge Frías en su carácter de Secretario General de la AACPyPP y de la Federación de Capitanes y Oficiales de Pesca-FACOP.

Se exige que el gobierno cumpla con el compromiso asumido de no otorgar nuevos permisos de pesca o incrementar el número de buques en el Golfo San Matías, sin información científica sobre el estado del caladero. Y que en el futuro se impida el acceso al caladero, a buques que no estén radicados en el puerto de San Antonio Oeste y cuyos propietarios no estén instalados en la provincia.

Los capitanes, pilotos y patrones de pesca coinciden en que se requiera a los empresarios pesqueros actuantes en el Golfo, el cese en la ilegítima conducta liquidar salarios en negro por montos ridículos, con grave perjuicio a los aportes previsionales y de obras sociales.

Participación de la asamblea el Secretario General Jorge Frías, el Delegado Gremial Ricardo Villán y del Delegado Gremial en Puerto Madryn Osvaldo Luna y por unanimidad de los afiliados pertenecientes a la Asociación de Capitanes de Pesca y al Centro de Patrones presentes, se decidió una huelga por tiempo indeterminado de todos los capitanes, pilotos y patrones que trabajan en San Antonio Oeste, hasta tanto se de cumplimiento y respuesta por los empresarios pesqueros, por el Gobierno provincial y las autoridades de Pesca, a seis puntos de conflicto que ponen en riesgo las fuentes de trabajo.

En el primero se exige el cumplimiento de lo prometido a los trabajadores en el acta acuerdo firmada el 26 de octubre y se reclama que ante la inexistencia de convenios colectivo de trabajo y la negativa de la patronal a designar comisiones paritarias, se intime a las empresas a dar cumplimiento a sus obligaciones para posibilitar esas firmas.

Se pide respetar lo el contenido del acta en el punto que señala que “en lo sucesivo, los actos administrativos que impliquen decisiones de manejo u otorgamiento de derechos de explotación serán emitidos por Resolución Ministerial”.

Indican también que “ante las gravísimas irregularidades que presenta el otorgamiento de Autorizaciones Provisorias de Pesca por plazos de 30 o 60 días a buques y a empresas radicadas fuera de Río Negro, mediante resoluciones que extrañamente estarían guardadas en cajones de escritorios de funcionarios provinciales cuya desafectación de funciones el Gobernador comprometió frente a la población, se proceda de inmediato a revocar o dejar sin efecto todos los permisos existentes que no correspondían según lo acordado.