En Río Negro también se dice NO a la violencia contra las mujeres

(ADN).- Con diversas actividades, hoy se conmemora el día internacional de la no violencia contra las mujeres. En Viedma se realizará una intervención en la décima kermés. En Bariloche, una marcha al centro cívico. Resurge el reclamo de la declaración de la emergencia, tanto a nivel nacional como provincial.

“Las Mujeres de la comarca, que nos auto convocamos para decir basta a la violencia machista, vamos a estar en la 10ma Kermés de Viedma realizando una intervención, con motivo de conmemorarse el Día internacional de la No Violencia contra las Mujeres.

Nosotras estamos juntas para cuestionar la cultura dominante. Decimos que la violencia machista mata. Que busca disciplinar a las mujeres y a todas las personas que se revelan al pacto patriarcal y heterosexual. Nos proponemos construir una trama solidaria contra los guiones patriarcales que escribieron nuestra vida y marcaron nuestros cuerpos. Decimos que debemos poner fin a esta visión del mundo que reduce a las mujeres a objetos de posesión y dominio.

La ausencia de políticas públicas, que deben atender a quienes somos víctimas sistemáticas de atrocidades, y la regresión en materia de derechos, que vemos avasallar por parte de los gobiernos conservadores nacionales, provinciales y municipales, incrementan las violencias que vivimos, y profundizan las desigualdades en esta sociedad machista y patriarcal.

No nos callamos, no nos quedamos quietas, no queremos que nos sigan violando y matando. Si tocan a una nos tocan a todas”.

Así se expresó el colectivo viedmenses.

En Bariloche, la Comisión pro Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche, ATE Seccional Bariloche, la CTA Autónoma, el PTP- PCR, las vecinas autoconvocadas, Mala Junta, la Pastoral Social, el MST-Juntas y a la Izquierda, la Red de Mujeres Progresista, la Red de Genero Bariloche y Asamblea del Pueblo Bariloche, anunciaron una marcha al centro cívico a las 17.

Y emitieron un comunicado:

“No hay ni una menos sin emergencia nacional. Vivas nos queremos”. “En cada rincón del país este 25 de noviembre salimos a luchar y a exigir al gobierno de Macri:

-Basta de Violencia contra las mujeres.

-Refugios en todo el país para las mujeres víctimas de violencia.

-Cumplimiento efectivo de la Ley 26.485.

-Licencia laboral paga para la mujer víctima de violencia en el sector estatal y privado.

-Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

-Basta de hambre. Por programa de empleos para las mujeres. Basta de precarizacion laboral.

-Por la apertura de centros de días, y prevención de la violencia en los amitos interpersonales.

-Por la Emergencia en violencia contra las mujeres y colectivos de diversidad sexual en Río Negro por una nueva prorroga de la Emergencia en Violencia en Bariloche.

-Por la Emergencia Nacional”.