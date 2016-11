ENTREVISTA. “Necesitamos escribir un nuevo contrato entre todos los rionegrinos”

El vicegobernador alienta un nuevo entendimiento social. Profundizar la integración, desterrar los falsos localismos y producir, con políticas de largo plazo, el desarrollo de la Provicnia. Para ello, evalúa que debe consolidarse una fuerza política eminentemente rionegrina cuya doctrina sea la defensa de los intereses locales. En ese sentido, apuntó a que Juntos gane las dos bancas del Congreso Nacional en juego, como un instrumento de ese objetivo.

Pedro Pesatti evitó dar definiciones sobre una posible candidatura en 2017 y su futuro. Se mostró como hombre del proyecto provincial, y dijo que muchos peronistas -como él- están incluidos, porque el partido ya no los representa. Y alentó a mirar la política con una nueva perspectiva.

-¿Está dentro de la lista de candidatos en 2017?

-No tengo ni idea porque la política es muy dinámica y esas definiciones la determina la realidad y nunca uno. Sólo puedo asegurar que voy a estar en los primeros lugares, junto a Alberto Weretilneck, de la lista de militantes que vamos a trabajar intensamente para que las bancas que el próximo año se ponen en juego estén ocupadas por compañeras y compañeros de nuestro espacio político. Queremos ganar las dos bancas en disputa para que sean un instrumento al servicio de la provincia. Juntos no quiere tener representares para que actúen como oficialistas o como opositores del gobierno de Buenos Aires. El verbo nuestros es defender, ni oponer ni apoyar. Queremos diputados que sean defensores de los intereses rionegrinos. Por ello buscaremos inaugurar un espacio en el parlamento que sea de exclusiva defensa de los intereses provinciales, fuera de la lógica de opositor o de oficialista que no le sirve a nadie, sólo a quienes encarnan esos cargos para quedar bien con las conducciones nacionales de sus respectivas fuerzas políticas.

-¿Cómo visualiza el contexto político-económico de Río Negro el año próximo, que es electoral?

-Con dificultades, pero con la plena seguridad que lograremos recuperar parte del camino que perdimos este año, producto de la crisis de ingresos fiscales, y del consecuente endeudamiento al que nos vimos obligados, para afrontar el pago de sueldos y de los aumentos salariales comprometidos. Pero en lo esencial, no hay dudas que este gobierno nacional, como el anterior, le debe a Río Negro respuestas de fondo para atender la crisis de nuestra principal economía regional, la fruticultura. Confiamos que esa comprensión de los problemas rionegrinos lograremos instalarla en las decisiones del presidente Macri. Seríamos injustos si opináramos lo opuesto porque hay señales que nos permiten pensar con relativo optimismo, no obstante lo cual no bajaremos el nivel de reclamo ni de defensa de los intereses de la provincia porque está demostrado, hace rato, que si no uno no tiene firmeza frente al gobierno de Buenos Aires, termina perdiendo.

-¿Tendrá incidencia la política nacional?. ¿Complica eso a Juntos Somos Río Negro?

-La política nacional tiene una dirección, desde su matriz ideológica, que no coincide con la nuestra, pero nosotros, por supuesto, no estamos en el gobierno para representar una ideología sino a los setecientos mil rionegrinos. Desde ese lugar pensamos y ejercemos toda la acción política. En consecuencia, la incidencia de lo que haga el gobierno nacional, en términos electorales, en Río Negro, a nosotros no nos preocupa en ningún caso pues no confrontaremos electoralmente desde la lógica clásica de los viejos partidos políticos. Nosotros no haremos la campaña defendiendo posiciones partidarias o idelógicas porque Juntos nació para expresar mucho más que todo eso. Aspira a representar y a resumir el pensamiento, los sueños, los intereses del conjunto de la comunidad rionegrina y a defender la provincia.

-¿Sin 2017 hay 2019?

-Desde la lógica uno debiera decir que sí, pero todos saben que siempre he sostenido que la lógica, en política, sólo se da como una excepción a la regla. En consecuencia evito expresarme sobre cualquier clase de pronósticos.

-¿Y su futuro?. ¿Dónde se imagina?

-Profundizando esta línea de trabajo que se propone, a partir de la unidad y la integración provincial, dos grandes cosas: construir una fuerza rionegrina y una doctrina rionegrina para defender nuestros intereses provinciales.

-El peronismo que acompañó a Weretilneck…continúa en JSRN o volvió al partido?

-Me parece que cada vez hay más peronistas que observan que el PJ no tiene la capacidad de comprender y contener al peronismo, no sólo al que se expresa en Juntos, sino en otras tantas vertientes. A nivel nacional es clarísimo que el PJ no representa al peronismo, que es muchísimo más grande que lo que ese sello puede juntar. Y Río Negro no es ni será la excepción.

-¿Es necesaria una reforma electoral?

-Algunos plantean esto como si Argentina viniera de 30 años de fraude electoral y desde ese lugar quieren una reforma para avanzar en el voto electrónico ya mismo. No avalo ese argumento como punto de partida porque desde 1983 hasta nuestros días el sistema electoral argentino fue eficaz, independientemente que como en todo sistema existan casos que violaran la regla. Claro que la Argentina tuvo una historia de fraude electoral y una década conocida como la del fraude patriótico donde los conservadores y la oligarquía para llegar al poder apelaban al fraude sistemático. Pero quienes tenemos un origen en el campo popular no cargamos con esa mochila que seguramente otros cargan con pesar y culpa porque sus orígenes políticos están vinculados a la también conocida década infame de los años treinta. Tal vez desde allí sienten cierta obligación de hacer una reforma que incorpore la tecnología del voto electrónico para saldar deudas heredadas.

-¿Sobre qué bases debe afianzarse el Río Negro del futuro?

-Necesitamos escribir un nuevo contrato entre todos los rionegrinos, con los pies puestos en la realidad del siglo XXI, para acordar los grandes trazos de la provincia que merecemos tener. En ello consiste lo que nuestro gobierno viene construyendo desde los conceptos de integración y unidad provincial porque es el punto de partida para poner en marcha políticas de largo aliento. Creo que hemos avanzado mucho en este plano y que hoy los rionegrinos sentimos que aislados en las ciudades, aferrados a falsos localismos o enfrentando regiones con regiones jamás lograremos desarrollarnos íntegramente. Como dice Alberto, sin integración no hay desarrollo y allí se resume todo lo que hacemos.