“Fidel era como mi segundo padre”

“Me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había muchas clínicas que me las cerraban. Me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política, béisbol o cualquier deporte… Tuve una relación que no sé si muchos deportistas cubanos la tuvieron”, recordó el ex jugador de fútbol Diego Maradona en relación a Fidel Castro, que murió a los 90 años de edad.

“Fue un segundo padre para mí; me agarró un llanto infernal”, aseguró Maradona en una entrevista para la televisión. El 10 se encuentra en Croacia observando la final de la Copa Davis. Aseguró que podría viajar a Cuba a “despedir a un amigo”.

“Les digo a los anticastristas que es muy penoso festejar su muerte, dan casi asco”, agregó Diego y se refirió a la última vez que lo visitó: “Ese día me preguntó si me iba a despedir y me explotaron los ojos de lágrimas. No me había ido a despedir, lo fui a ver. Pero lo vi tan frágil físicamente, que por ahí tenía razón”