Gobierno contestó a EdERSA. Dice que la firma quiere un aumento del 300 por ciento

El Gobierno de Rio Negro respondió a EdERSA y dijo que la distribuidora de energía amenaza con cortar el agua, con el único objetivo que le otorguen un aumento tarifario del 300%, a la vez que rechazó las declaraciones del presidente de la empresa, Matías Bordieu, quien sostuvo que la Provincia le dejó de pagar sus consumos de luz para ahogarla financieramente.

En el comunicado oficial se indica que EdERSA “le sigue mintiendo a la comunidad rionegrina para lograr un tarifazo y así cubrir la mala administración de los actuales accionistas”.

En sus explicaciones se informa que la Provincia (incluida ARSA) le abona a EdERSA más de $120.000.000 anuales, por lo que la deuda actual es circunstancial y excepcional, lo que de ningún modo la descalifica como cliente.

Por caso, producto de un desfasaje excepcional de menos de 60 días, AGUAS RIONEGRINAS S.A. le adeuda a EdERSA unos $6.000.000; pero ya se ha comprometido por escrito a cancelarle esa deuda. No obstante, EdERSA se niega a concederle un plan de pagos como lo haría como cualquier cliente; o tal como lo hace ARSA con los suyos, como una forma de extorsión al Estado provincial.

A pesar de ello, hoy EdERSA amenazó a ARSA con cortarle el suministro de electricidad, y así poner en crisis el servicio público de agua potable de la población rionegrina. Esa bajeza muestra cómo se está manejando la empresa prestadora del servicio de energía: busca presionar a la Provincia, para que le reconozca el aumento tarifario de 300% del Valor Agregado a la Distribución (VAD) que viene solicitando en el marco de la Revisión Tarifaria Ordinaria que tramita el EPRE. No hay que olvidarse que se trata de servicios públicos esenciales para la comunidad, donde el corte del suministro debiera ser la última ratio, y no una carta de extorsión como la utiliza EdERSA.

En sus declaraciones, el Presidente Bordieu sostuvo que esta deuda “pone en jaque sus finanzas”. Vale aclarar que lo adeudado por ARSA representa tan solo el 5% de la facturación mensual de EdERSA en la Provincia. Esta empresa recibe mensualmente de todos los rionegrinos $120.000.000, por lo que de ninguna manera podría pensarse que sufre un ahogo financiero por esta deuda.

Por lo demás, no deja de sorprender que EdERSA se espante por una deuda semejante, cuando ella misma le adeuda a los usuarios rionegrinos el reintegro de los $53.000.000 de la multa que el EPRE le aplicó por la mala calidad del servicio que presta.

Es claro a esta altura que EdERSA aduce un ahogo financiero de la Provincia solo para victimizarse y no cumplir con sus obligaciones. Los números lo que evidencian es que hay una pésima administración de la empresa, que la ha llevado a empeorar ininterrumpidamente todos los índices de calidad de servicio y producto técnico, y paralelamente ha asumido niveles de endeudamiento insostenibles.

Hace poco más de un mes se informaba que EdERSA le adeudaba al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), administrado por CAMMESA, más de $548.000.000. Y que ello ponía en riesgo el normal abastecimiento de electricidad a la Provincia, con el agravante que EdERSA había percibido religiosamente de los usuarios rionegrinos la plata para hacer frente a ese insumo. Y EdERSA siempre lo negó.

No obstante, ahora tenemos que decir que esa deuda se ha incrementado, porque pese a haber asumido un compromiso de pago explícito con CAMMESA, EdERSA no lo ha cumplido. No canceló la deuda que tenía, ni tampoco la factura que venció en noviembre que era una condición adicional. CAMMESA tiene ahora la facultad de darle de baja la financiación concedida y, con ello, dejar a EdERSA en condición de deudor crónico, con el riego de sufrir una restricción en el suministro mayorista a la Provincia, así como en el acceso a los Programas de Plan Estímulo y Tarifa Social de Nación. Esta es la realidad que EdERSA intenta ocultar hoy.

Por lo demás, contrariamente al acuse de ahogo financiero que dice estar recibiendo por parte de la Provincia, reiteramos que de su último balance (2015) EdERSA registra un sustancial crecimiento de sus ingresos (66%) y un aumento en el resultado de su ejercicio notablemente positivo, lo que le permitió realizar entre enero y diciembre de 2015 importantes colocaciones financieras (comprando bonos e integrando fondos comunes de inversión) por más de $100.000.000.

Pese a ello, surge claramente de los balances que desde su llegada a la Provincia los actuales accionistas no han hecho ningún aporte de capital a la empresa; lo que significa que toda lo que ésta ha “invertido” este tiempo en el servicio ha salido exclusivamente de los bolsillos de los usuarios rionegrinos que abonaron sus tarifas. No hay actualmente, ni lo hubo antes, un sacrificio de los accionistas en beneficio de los usuarios, que lo habilite a victimizarse.

Respecto a los alegados retrasos tarifarios de la distribuidora, será la Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) prevista en la Ley Nº 2902 y el Contrato de Concesión, actualmente en trámite, la que podría definir ello. Recién en el mes de Agosto de este año EdERSA ha presentado su propuesta tarifaria quinquenal, por lo que no existe ninguna mora por parte del EPRE.

A raíz de ello, el EPRE ha designado un Defensor del Usuario que ya está llevando adelante el proceso, reuniéndose incluso con distintos representantes de los usuarios en toda la Provincia.

En este marco, el EPRE convocó a audiencia pública para el tratamiento de la propuesta, para el día 15 de diciembre próximo, por lo que el trámite de revisión tarifaria sigue su curso normal.