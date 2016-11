Juan Hilguera Catalán, otra desaparición sin respuesta

(ADN).- Juan Higuera Catalán, lleva cuatro años y 10 meses desaparecido, desde que salió de su casa en Bariloche para ir a trabajar. Sus familiares recordaron ayer la fecha de su ausencia y reclamaron por su aparición. “Seguimos sin nada, sin respuesta. Cansados de esperar que la justicia oriente la investigación, que aparezca algún dato concreto, una prueba”, denunciaron.

En esta causa el juez de Instrucción Ricardo Calcagno, procesó con prisión preventiva de Mirtha Cotaro y Roberto Ángel como presuntos autores del homicidio por encargo de Juan Higuera Catalán.

Nada sucedió ya que los defensores de los imputados apelaron el procesamiento y advirtieron que el juez sólo tiene indicios, pero no evidencias concretas. Y destacaron que no se puede hablar de homicidio porque el cuerpo no aparece.

Por su parte el Fiscal de Cámara Carlos López, si bien reconoció que hay sospechas sobre Cotaro y Ángel, indicó que los indicios recolectados no son suficientes para sostener el procesamiento.

Calcagno imputó a Mirtha Cotaro, de 49 años, “el haber determinado directamente a Roberto Ángel, (de 28 años) mediante promesa de entrega de una suma de dinero, para que éste diera muerte a Juan Higuera Catalán”.

Según el juez, Cotaro cumplió con la entrega de dinero prometida luego de que Ángel buscara el 6 de enero de 2012 a Higuera Catalán por su lugar de trabajo, en el barrio privado Pinar del Sol, “lo trasladara al barrio Alto Campanario, ubicado en el kilómetro 21 de la avenida Bustillo, y diera muerte al nombrado haciendo desaparecer el cuerpo”.

Los familiares del vecino barilochense desaparecido difundieron una carta pública donde señalan que “llevamos 4 años y 10 meses sufriendo por su ausencia. Pero sentimos que en el Poder Judicial ya se olvidaron de Juan Higuera Catalán como se olvidan de tantos casos sin esclarecer. Tal vez la sociedad también se olvidó del caso de Juan. Hay muchos casos en la región y el resto del país de personas que desaparecieron en últimos años y sus familias siguen esperando poder encontrarlos. Cansados de esperar que la justicia oriente la investigación, que aparezca algún dato concreto, una prueba”.

Agregan que “nosotros y muchas familias más llevamos este sufrimiento todos los días. Nuestra vida continua, pero con dolor en el alma por no encontrar a la persona que amas. Siempre seguiremos reclamando por la aparición de Juan Higuera Catalán. Pasaron 4 años y 10 meses, pero nosotros no te olvidamos”.