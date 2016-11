La asamblea de socios de Sol de Mayo aprobó el proyecto del Casino

(ADN).- Con el voto favorable de 120 socios la asamblea del club Sol de Mayo, aprobó la propuesta de la comisión directiva de transferir el dominio de dos hectáreas del predio de avenida costanera y Don Bosco, a Crown Casino, que construirá en el lugar un complejo urbanístico que comprende las nuevas instalaciones de la sala de juegos, un hotel de cuatro estrellas, patio de comidas y paseo comercial.

A cambio, Sol de Mayo será beneficiado por obras deportivas en sus instalaciones por un total de 110 millones de pesos, que comprenderá la refuncionalización de la cancha de fútbol, la pileta de natación y otras obras de infraestructura.

En la asamblea surgió un nuevo aporte de dinero -hasta el momento nunca dicho- al club de 10 millones de pesos, que recibirá la institución para pagar deudas laborales, de la AFIP y UTEDYC, entre otras.

De este monto, Sol de Mayo destinará 2 millones de pesos para comprar 14 hectáreas en la ruta provincial n° 1, camino a El Cóndor, donde se proyecta construir las cancha de rugby, de jockey y de entrenamiento para las divisiones de fútbol del club.

Se conoció que en la asamblea los votos de rechazo a este proyecto fueron minoritarios, ocho por la negativa, y que tuvo una participación del orden del 50 por ciento del padrón de asociados en condiciones de votar.

De esta manera se dio el primer paso para avanzar en este proyecto, que hasta el momento no tiene oposición de parte de las autoridades municipales, que por el contrario avalan la iniciativa. El anteproyecto presentado ante el intendente y demás autoridades comunales se ajusta a las disposiciones de las normas urbanísticas y respeta el porcentaje de ocupación establecido en el Código Urbano.

Salvados estos trámites, se estima que la empresa Crown Casino, elevará a la Lotería de Río Negro la propuesta de traslado del anexo Viedma de Casino del Río, desde su actual emplazamiento en la calle Cardenal Cagliero hasta la costanera viedmense.

En tanto no se conoce la actitud a adoptar por el Concejo Deliberante local, donde varios concejales hicieron conocer su oposición a esta iniciativa y habían anunciado la posibilidad de convocar a una consulta ciudadana.

Tal como se ha proyectado la obra, no se requiere la aprobación del Deliberante, ya que no habría que votar una excepción al Código Urbano.