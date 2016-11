Le revoleó una botella a la cajera de La Anónima

Una trabajadora del supermercado La Anonima fue víctima de una agresión propinada por una clienta, quien al no poseer identificación personal, no pudo llevar a cabo una compra en la sucursal de la calle Álvaro Barros.

Producto de la agresión, la cajera sufrió una herida contundente en una de sus manos, informó el diario Noticias.

Un grupo de empelados de comercio que administran un blog denunciaron esta situación, identificaron a la agresora asegurando que se trata de una profesional medica, e informaron que al momento de llegar a la línea de caja y pretender pagar la compra con una tarjeta de debido, la cajera le requirió que presente su DNI.

Al no llevarlo consigo y exasperarse por la situación, la agresora pidió la presencia de los superiores de la empresa, quienes al igual que antes lo había hecho la cajera, le explicaron que si no portaba identificación no podía efectuar la compra.

La mujer se retiró y al hacerlo, arrojó los productos, entre ellos botellas, a la humanidad de la cajera, quien resultó lastimada.