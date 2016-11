Más testimonios complican a los imputados en el caso Karen

(ADN).- La declaración de varios testigos complicaron más aún la situación de Carlos Mobillo y Guillermo Jofré. Fue en la segunda jornada de juicio oral que investiga el femicidio de Karen Álvarez en octubre de 2014. Hubieron testimonios reservados, careos, y se cerró la sala de audiencias con el público adentro, un hecho inédito en la historia del Poder Judicial.

Fueron una docena de testimonios por más de cinco horas. Pero dos, centrales. Uno de ellos, el de Máximo “El Polaco” Álvarez, hermano de la joven asesinada.

“Siempre dije la verdad, y yo sospechaba de (Carlos) Blanco y (Gustavo) Mobillo por el problema que tenía con Blanco”, dijo Máximo. Ellos tres fueron sometidos a un examen de ADN en la instancia de instrucción de la causa. Sólo le dio positivo a Mobillo.

Blanco y Martín Cabrera, mencionado también por testigos, formaron parte de la primer etapa de la investigación.

“Yo tenía la seguridad que la podía encontrar, que si iba al barrio Lavalle la iba a encontrar, ese mismo sábado” relató “El Polaco”. Según Álvarez, su hermanastra Ivana Chamorro, le había contado que “Karen se juntaba con Mobillo y con Carlos Blanco y otra gente, y yo le decía que no se juntara con esa gente que toman pastillas y no saben lo que hacen”.

El testimonio buscó centralizar el acto en una venganza.

En ese sentido, contó que dos semanas antes de la desaparición de Karen tuvo un incidente con Mobillo.

Pero dijo que “No podía interferir en la causa, por eso no fui a buscar a Karen”. Al menos ese fue lo que le pidió la familia. El Polaco ya había estado detenido. “No podía pisar el palito” dijo, y volver a la cárcel.

También contó que cuando fue a declarar (mientras su hermana aún estaba desaparecida), alguien que se presentó como un Fiscal le dijo: “¿Y vos por qué crees que a tu hermana le pasó lo peor?.

Álvarez contó que había recibido amenazas de Blanco, que le iba a matar a sus hijos. La pelea con Blanco viene –según el propio Polaco- de cuando estuvieron detenidos juntos.

En otra parte de su testimonio también vinculó al otro imputado: “Karen conocía a Jofre”, y dijo que esa relación era a través de Ivana Chamorro, “que conocía a Jofre, y Karen iba mucho a lo de Ivana”. Y agregó: “Jofre y Mobillo andaban para todos lados juntos. Toman pastillas. Yo también he consumido. Y cuando se pasan se creen que lo que hacen no lo ve nadie, no les importa nada.

Cuando desapareció me hermana lo primero que se me vino a la cabeza fue la amenaza de Blanco”, expresó.

“Blanco me dijo que no tenía nada que ver. Pero yo no confío en la palabra de él”, dijo. Y soltó una declaración que cambió el curso del día judicial: “Una chica confesó que se llevaron a Karen de la costanera y vio cuando la violaron y la mataron”.

El Polaco aseguró que fue la novia de Jofre (Rocío Calvo) quien le hizo esa declaración. “Y Jofre la pidió que no la mande al frente”. También denunció que Calvo sufrió amenazas “de otra persona que no se sabe quién es”.

Álvarez contribuyó dando los nombres de dos ex parejas de Calvo que conocían esa situación: Michel Carabajal y Pascual Saez. Inmediatmente el Tribunal mandó a buscarlos con la fuerza pública. Cerró la Sala de Audiencias y envió a los imputados a una sala contigua.

El hecho es inédito. Nunca el público, la prensa, los abogados y el Fiscal habían quedado al resguardo de un Tribunal.

Además, el fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, solicitó la protección de testigo para Calvo. El tribunal, presidido por Guillermo Bustamante, e integrado por Ariel Gallinger y Marcelo Chironi, pidió la custodia inmediata de la joven.

Carabajal es el padre del hijo de Calvo. “Jofre fue novio antes que yo”, contó. “Ella me dijo que la estaban citando de la comisaría, que estaba asustada porque pensaban que ella sabía quién era el tercero”, comentó.

Y aunque aseguró que no hablaban del caso Karen, denunció que “Jofre la maltrataba y la golpeaba a Rocío”.

En esas circunstancias, llegó al palacio de Justicia Rocío Calvo, y su declaración fue protegida.

Después fue el turno de Viviana Victorica, vecina de Karen madre de una amiga de la joven asesinada.

“Mobillo la pasaba a buscar por la esquina” contó y dijo que esa relación fue “unos meses antes de la desaparición de Karen”. “Se veían”. “La citaba por el Facebook” aseguró. “No eran novios, pero si pareja. Era una relación como tienen ahora los jóvenes” explicó la vecina y aseguró que “Karen estaba enamorada”.

También contó que “Mobillo le hizo una seña al hermano de Karen como cortando el cuello (al momento que la joven estaba desaparecida), lo que se interpretó que la habían matado”.

En otro tramo de su testimonio, Victorica comentó que “Karen iba con Ivana Chamorro –su hermanastra- a muchos lugares. Siempre las veía juntas. Karen la acompañaba a Ivana a los lugares donde frecuentaba”.

Frente a las preguntas, la vecina no dudó: “Ivana se prostituía”. Pero inmediatmente aclaró: “Yo no creo que Karen hacía lo mismo que Ivana”.

Chamorro declaró ayer, en forma reservada.

Victoriaca comentó que “varias veces Ivana y Karen se acercaban a un auto, se subían y se iban”.

La vecina aportó otros datos: “El “pelado” Jara también pasaba a buscar a Karen en moto. Ellos salían a escondidas. Ni bien se supo de la desaparición de Karen, empezó a publicar en el Facebook que había empezado ir a la iglesia. Me sorprendió porque siempre andaba en la joda: robaba, peleaba…”.

Victorica también habló de “El porteño”, un chico que “que se había fugado porque lo buscan por un caso de una violación a niño” en la provincia de Buenos Aires. “Mi hija (de apellido Tarruella) se refería a él como el que mató a Karen”.

Según la vecina, “el porteño” se confesó con la Pastora Vicenta, que tiene la iglesia en 7 de Marzo casi boulevard Susini.

Inmediatamente, la fiscalía pidió que se llame a declarar a la Pastora, ya que no se tiene certeza sobre si Vicenta es responsable de un culto reconocido y el testimonio que le fuera conferido merece secreto de confesión.

Vicenta es retirada de la Policía y ahora conduce una Iglesia que realiza trabajos en la cárcel. Pero negó que “haya habido un proceso de sanidad interior (confesión) de alguno de los imputados”.

Más tarde declaró Leonardo Castillo, vecino de Karen. “Eran más de las 12 de la noche de un viernes, ya sábado a la madrugada, previo a la desaparición, la vi a Karen en O´Higgins y Beruti cuando volvíamos del río con mi hijo que habíamos ido a pescar”.

Castillo dijo que ni bien se enteró de la muerte de la joven, fu voluntariamente con su hijo a declarar.

Otro testigo, Eduardo Velazquez, también hizo mención a la relación entre Álvarez y Mobillo: “Sabía que estaban peleados”. Y denunció que Mobillo quiso hacerle una emboscada al “polaco”: “Me pidió que sea cómplice, que lo citará al polaco porque lo quería lastimar”. “Citalo que yo le doy un tiro”, le habría dicho.

Dijo que la semana que desapareció Karen, “Mobillo andaba nervioso, consumía mucha droga.

Yo lo vi el sábado al mediodía, estaba sin dormir y me dijo que eso fue porque le dolía la muela.

El día anterior (viernes) estuve con él hasta las seis de la tarde. Tenía organizada una fiesta esa noche”.

También, vinculó a Jofre con Mobillo: “lo vi en la vereda de su casa” dijo.

Pero lo más llamativo de su declaración fue que no le sorprendió que Mobillo haya ido preso, porque “juró vengarse”. “Mobillo era capaz de hacer lo que hizo. Supongo que se vengó con la hermana”, especuló.

Por último, contó que a Mobillio lo conoce desde chico, y que en el barrio le decían “Kity (apodo) roba cuna” por “las novias chiquitas que tenía”.

Más tarde declaró Karina Toledo, integrante de la división de bici policías en la comisaría Primera. “Me dedico a identificar personas” dijo. “Mobillo, Jofre y Blanco tienen varias contravenciones juntos” aseguró. Y dijo que en la jerga policial se los conoce como el “Trío los panchos”.

Luis Alberto Lopez, otro policía que estuvo muchos años en la comisaría del barrio Lavalle, contó que estuvo cuando se produjo el allanamiento en la casa de Mobillo. “Yo fui a comprar comida porque la familia cocina. Ese día estaba de franco”. Ese hecho ocurrió mientras Karen estaba desaparecida.

López dijo: “Nunca lo vi en nada raro a Mobillo”. Y aseguró que “el porteño” era “renombrado en el ambiente delictivo, pero no lo conocía”.

También dijo que Mobillo tenía un moto 110, pero que “hacía mucho tiempo que estaba rota y andaba siempre a pie”.

Pascual Sáez, en su testimonio, aseguró: “La vi a Karen un día antes de que apareciera su cuerpo”, “cruzó en moto con Martín Cabrera cerca del mediodía, saliendo de lo del Valla”.

Por último, Héctor Amuleo, ex pareja de Rocío Calvo contó: “Yo frecuentaba a una pibe que se llama Rocío. Me contó que salía un tal Lucas, y que él y dos personas más mataron a Karen. Lucas se la levanto, tomaron pastillas y alcohol y se les fue la mano. Yo no sé si es verdad, eso hay que preguntarle a ella”.

Calvo (que había declarado en forma reservada) negó esa confesión. Por eso hubo un posterior careo entre ambos, también sin público, ni prensa, ni imputados.

“Yo le dije que cuente la verdad. Después de eso me dejo de ver” dijo Amuleo.

“La charla salió de ella. Contaba y lloraba. Si ahora no quiere decir nada, es problema de ella” insistió el testigo, que agregó que los implicados serían Lucas, kity y “uno que anda afuera y que se puede encargar de ella”. “La están manipulando. Le tiene miedo al que quedó afuera” aseguró.

Incluso, dijo que “la llamaba un pibe que está preso por este caso. Es Lucas, no lo quiero atender” le decía. “Me van a hacer algo”.

El juicio se reinita mañana. La querella y la fiscalía intentarán demostrar que Lucas, el “porteno” y Jofré, son la misma persona.