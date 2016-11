“No tenemos elecciones… a menos que algún Presidente esté por tirar la toalla”

(ADN).- María Emilia Soria criticó las promesas incumplidas de campaña del macrismo, y cuestionó la celeridad que ahora pretende el oficialismo para aprobar el proyecto de debate presidencial. “No tenemos elecciones presidenciales… a menos que algún Presidente esté por tirar la toalla, porque las cosas no le están saliendo bien”, deslizó la rionegrina, e insistió con que “no hay urgencia para apartarse del tratamiento en comisiones”.

En este sentido la diputada del (PJ-FPV) criticó al oficialismo llamándolos “autoproclamados guardianes de las formas” y recordándoles que “cuando se sentaban de este lado de las bancas cuestionaban estas desprolijidades, borran con el codo lo que escribieron con la mano”.

Soria resaltó que si bien la idea del debate presidencial obligatorio es loable “Con este apuro, este proyecto se queda a mitad de camino”, ya que no se tuvo en cuenta por ejemplo el proyecto de Luana Volnovich que “ni siquiera fue puesto a consideración y que entre otras cosas contemplaba las condiciones para que el debate no sea – como ya nos ha pasado – solo un circo mediático o una lluvia de promesas, parecida a la lluvia de inversiones que no vienen de ningún lado”.

Por eso pidió que se retome del proyecto de Volnovich la idea de incluir un acta acuerdo con la ciudadanía para que no hayan promesas huecas. “Hace poco tuvimos un debate importante, también hubo una lluvia de promesas, donde se prometió hacer crecer la economía y crear nuevos puestos de trabajo… Sin embargo perdimos un millón trescientos mil puestos de trabajo, y me quedo corta seguro… Lo mismo con la promesa de pobreza cero de Macri, hoy tenemos dos millones de nuevos pobres según la UCA” Entre las promesas incumplidas Soria recordó que “Macri había dicho que no iba a devaluar y a los días de asumir se devaluó en 50% lo que nos llevó al estancamiento que vivimos hoy. No tenemos que orientar el debate hacia esas promesas huecas y peligrosas”. Y se dirigió a la bancada oficialista: “No se preocupen que no voy a ahondar en las 200 promesas incumplidas”.

Para finalizar Soria argumentó: “Tenemos que jerarquizar el valor de la palabra en la política y no políticos prometiendo pavadas. Hoy cuando sacan a algún político del libreto no sabe responder preguntas básicas, eso pasa cuando tenemos políticos que son productos marquetineros. Por ejemplo (dirigiendose al presidente del cuerpo) ¿Usted sabe cómo reactivar el consumo?… Porque si usted sabe, dígaselo al presidente de los argentinos”.

Soria solicitó que el proyecto vuelva a comisión para que se haga un trabajo serio que incluya a las iniciativas similares que ya estaban en la Comisión de Justicia y que no fueron tenidas en cuenta.