Otro reclamo para aumentar el 7% los combustibles

El vicepresidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines, Walter Costa, advirtió que el acuerdo entre el Gobierno y las petroleras que congelaba el valor de las naftas en los surtidores venció anteayer y reclamó la aplicación de una suba del 7 por ciento, tal como estaba previsto “en el último tramo del plan para recomponer tarifas” establecido por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“La situación es bastante compleja, pero entiendo que el ministro, que viene del sector, le va a tener que encontrar una salida”, expresó el representante de la cámara que agrupa a dueños de estaciones de servicios. Dijo también que la venta de naftas bajó “entre el 2 y el 5 por ciento en el interior del país” y “prácticamente desapareció el expendio del gasoil, ya que las petroleras le venden a mejor precio directamente a los consumidores finales”.

Costa precisó que “el congelamiento de precios que el Gobierno había firmado con las petroleras finalizó el 31 de octubre, no se renovó” e insistió en que esas compañías ya le plantearon al Gobierno la “necesidad” de una nueva suba.

En mayo pasado, el propio ministro de Energía había asegurado que, tras la suba aplicada en ese mes y “en función de que el Estado nacional tiene un 51 por ciento en la empresa más importante del país, con 70 por ciento del mercado, no hay necesidad de algún aumento de precios de combustibles en los próximos meses. Realmente no es el momento y no veo las circunstancias como para que ello ocurra”.

En declaraciones a radio La Red, Costa sostuvo que el aumento que demanda el sector “está dentro de un plan que a principio de año el ministro Aranguren solicitó para recomponer tarifas y precios”. “Faltaría un último tramo en base a las proyecciones hechas con el precio del dólar y el barril del crudo, y se tendría que dar”, concluyó.

Costa argumentó también que ayudaría a “amortiguar el impacto negativo” de las paritarias. “Los productores se quejan por el valor del crudo, por los costos argentinos, por el precio del dólar. Es una canasta de situaciones bastante compleja. Pero entiendo que el ministro, que viene del sector, le va a tener que encontrar una salida”, añadió.