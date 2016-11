Piden a Frigerio reactivar el proyecto de ferrocarril transpatagónico

Organizaciones empresarias del sur del país, entregaron al ministro del Interior Rogelio Frigerio, un pedido para que el gobierno nacional reactive el proyecto de ferrocarril transpatagónico, que unirá San Antonio Oeste con Sierra Grande-Puerto Madryn-Trelew-Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia y Río Gallegos.

La presentación estuvo a cargo de Carlos Lorenzo presidente de la Federación Empresaria del Chubut y Héctor Castro Vicepresidente de CAME Chubut y el documento lleva la firma también de representantes de las Federaciones Económicas de las provincias de Santa Cruz, Rio Negro, Neuquén y la Pampa; también de Juan Daniel Cruces, Vicepresidente Regional CAME Santa Cruz y Roberto Torres Vicepresidente Regional CAME por la Pampa Neuquén, Rio Negro.

El proyecto de ferrocarril transpatagonico, es considerado por las entidades empresarias como fundamental para el cambio efectivo de una matriz productiva regional que vincule y conecte a la Patagonia con el resto del país.

El proyecto, registra numerosos antecedentes a partir de de 1999, cuando el entonces Presidente Carlos Menem y los gobernadores patagónicos firmaron el “Acta para construir el Ferrocarril Transpatagónico”.

En el año 2001, el gobierno del presidente de la Rúa informó a los gobernadores que el proyecto del Ferrocarril Transpatagónico estaba incluido en el Plan Federal de Infraestructura.

En el año 2007 Corporación Andina de Fomento para emprendimientos ferroviarios, otorgó el Préstamo N* 3192, para la construcción del tramo ferroviario San Antonio Oeste-Puerto Madryn- Trelew, pero el tendido nunca se concretó.

Finalmente el año pasado dentro de los acuerdos con China el entonces Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, firmó en Pekín un memorándum de entendimiento para la construcción de un nuevo tendido ferroviario que conectara a Choele Choel con San Antonio Oeste, Puerto, Trelew, Comodoro Rivadavia para llegar finalmente a Río Gallegos.