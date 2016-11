Pogliano señaló que fue readecuado el polémico loteo en El Bolsón

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó que se alcanzó un acuerdo judicial que reduce de mil a trescientos los lotes, que integran el proyecto en Pampa de Ludden y que generó diversas polémicas. Indicó el jefe comunal que también se eliminará la cancha de golf y se pedirá la creación de reservorios de agua que ayuden a los vecinos de Mallín Ahogado en temporada estival.

En definitiva el proyecto pasará de 800 a sólo 300 hectáreas, a la vez que Pogliano enfatizó que se consiguió un ajuste “en contra de los intereses de la empresa y a favor del municipio y a favor de El Bolsón”

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, dio a conocer algunos detalles del proyecto que se dará a conocer a la población el próximo 2 de diciembre durante la audiencia pública, convocada para presentar el loteo a la comunidad.

El jefe comunal, junto al Secretario Legal y Técnico, Fabían Rudolph, destacó que es una decisión de su gobierno, presentada ante la justicia, la realización de una audiencia pública como instancia participativa de toda la comunidad, donde se informe a los vecinos y expositores y se puedan evacuar las inquietudes de la población.

“Nosotros hemos logrado un acuerdo judicial de reformulación de este proyecto y una adecuación. Nosotros no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista con los 1052 lotes. Hemos logrado achicar en un 70% e incorporamos cambios que contemplan los reclamos de la población”, remarcó el intendente.

En conferencia de prensa en la cual también participó el Director de Comunicaciones y Presidente de la Audiencia Pública, Bruno Helrriegel, informó que “logramos sacar la cancha de golf, que tenía que ver con el uso del agua; logramos achicar de 1052 a 312 lotes; se agradan los tamaños de los lotes, en contra de los intereses de la empresa y a favor del municipio y a favor de El Bolsón y pedimos en el mismo acuerdo ante la justicia la realización de la Audiencia Pública porque queremos los vecinos se informen, que puedan acercarse y evacuar todas sus dudas sobre el impacto que pueda llegar a tener este proyecto”.

Pogliano indicó además que “para nosotros es un gran logro político haber podido achicar un proyecto que tenía una instancia y una sentencia firme y que iba a avanzar judicialmente. Lo hicimos buscando beneficios para la comunidad y despejando las dudas”.

“Nos encontramos ante una sentencia inapelable. Una sentencia firma que dictó la Cámara que no se apeló de parte del gobierno anterior. Esta apelación no se hizo y nosotros heredamos esta situación. Este año tuvimos una intimación para continuar con el proceso legal. Decidimos trabajar en alguna solución judicial que fue un acuerdo”, explicó el intendente.

Detalló las consecuencias del fallo original remarcando que de no haber avanzado políticamente sobre este tema, podría haberse producido un juicio millonario que podría haber alcanzado una suma estimada en 400 millones de pesos a favor de la empresa por la desidia de la gestión pasada.

“Tendríamos que haber entregado la llave del municipio. No se defendió al municipio, no se cuidaron los bienes de toda la comunidad, no se apeló una sentencia judicial que luego quedó firme”, destacó Pogliano.

En ese sentido indicó que “nosotros somos respetuosos de las leyes, de los procesos judiciales y no podemos ser ajenos a lo dice la justicia. Creemos en la institucionalidad, creemos en la división de poderes y por ese tenemos que avanzar con esta sentencia que hemos mejorado sustancialmente con el acuerdo hemos logrado”.

Explicó también que como otro paso más de institucionalidad y de demostración a la ciudadanía de la búsqueda de consensos, el acuerdo judicial que se alcanzó con la empres Laderas fue elevado ante el Concejo Deliberante para que lo apruebe en la próxima sesión legislativa.

Como conclusión Pogliano destacó que ésta gestión se ha puesto al frente de los problemas y no los esconderá. En ese marco afirmó que “la gestión de Ricardo García dijo una cosa e hizo otra, dado que las impericias y desidia en la falta de respuestas ante la justicia fue la que derivó un fallo judicial en contra”.