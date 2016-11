Provincias patagónicas piden a Nación “no vulnerar el status sanitario” de la región

Con el apoyo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), los ministros de producción de las provincias patagónicas pedirán a la Nación que revea la resolución del SENASA que autorizó el ingreso de carne de cerdo al sur del río Colorado. El anuncio fue dado a conocer por el presidente de la entidad ruralista, Dardo Chiesa.

A su vez el ministro de Agricultura Marcelo Martin informó que se coincidió en la necesidad de generar una reunión con autoridades de SENASA y del Ministerio de Agroindustria de la Nación, de la que participarían también los Gobernadores del sur argentino.

Mañana se reunirán los ministros de producción de las provincias patagónicas, a fin de consensuar el pedido de replanteo de la medida, “que vulnera un status sanitario que los argentinos tenemos para entrar en el mundo, más aún con una barrera que necesita controles más exhaustivos, a fin de garantizar que no entrarán otros productos”.

“A mediados de diciembre creemos que vamos a tener esta reunión –indicó- con la posibilidad de expresarle a la Nación éste y otros temas, como el de los reembolsos por puertos patagónicos, que son medidas que también tiene el mismo efecto ambiguo, ya que, si bien podemos pensar que la alícuota de reintegros puede absorber la reducción del porcentual de reembolso perdido, destruye el movimiento portuario patagónico, tan necesario para la competitividad regional”, sostuvo el Ministro.

Anticipó que solicitarán la inclusión de este debate dentro de los diez temas prioritarios para el Gobierno Nacional: “Pediremos que se discuta el funcionamiento de la barrera. Necesitamos saber si SENASA está, o no, en condiciones de hacerse cargo de los controles. Vamos a ir con una propuesta clara, se llamará FUNBAPA o como sea, pero entendemos que es fundamental que la barrera funcione”.

Por su parte, el titular de CRA destacó que “los productores y la industria necesitan tener certezas sobre las variables productivas, y la autorización para ingresar carne de cerdo a la Patagonia los pone en una situación de quebranto”, aseguró Chiesa y detalló que es necesario buscar estrategias y ver de qué manera se le hace frente a esta situación, “poniendo, por un lado, los temas que son epidemiológicos y por otro, los que hacen al ámbito comercial y necesitan políticas diferenciadas”.

“Hemos expresado la necesidad de generar una reunión con autoridades de SENASA y del Ministerio de Agroindustria, en función de charlar estos temas, específicamente sobre la barrera patagónica, ya que entendemos que la misma debe funcionar como corresponde, porque si no, es imposible cualquier medida”, dijo y afirmó que éste es el camino acordado ayer con el Gobernador de Río Negro, “en virtud de que uno no puede estar en contra de un avance, pero, si ese avance trae un problema, hay que solucionarlo”.

“Mi visión es que si mañana se abre la barrera, de la porción de los asados que entren a la zona patagónica, sólo un 3 o un 5%, puede ser pampeano, el resto va a ser de otras provincias, porque la fortaleza de la industria frigorífica de Córdoba, Entre Ríos o Buenos Aires, hace que tengan una logística y una cantidad de materia prima muy superior a la que pueden tener las empresas pampeanas”, consideró.

Con respecto a SENASA, el ruralista opinó que el organismo de control sanitario tiene graves deficiencias que generan un riesgo: “Creo que lo primero que hay que hacer es poner en funcionamiento la barrera, después discutir qué productos entran y qué problemas traería a los productores ubicados al sur de la barrera.

“La Argentina se ha olvidado que existe la Patagonia. A pesar de que estuvo gobernada por patagónicos, se olvidó de que hay zonas en el interior profundo que necesitan otras visiones para tener desarrollo”, aseveró.

Hay algo que no se puede discutir y es que la barrera tiene que funcionar, si no el resto de las medidas no tienen sentido. Si va a haber barrera, que funcione, si no, que SENASA tercerice el servicio, o lo traspase de nuevo a FUNBAPA”.