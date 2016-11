UnTER Cipolletti querellará por calumnias e injurias a la ministra Silva

UnTER seccional Cipolletti, anunció que hoy a las 12, presentará en los Tribunales de España y Urquiza de esa ciudad, una querella por el delito de calumnias y de injurias (arts. 109 y 110 del Código Penal) contra la ministra de Educación, Mónica Silva.

Explicó el gremio docente cipoleño que “en el marco en el marco de la lucha que venimos sosteniendo para que el Ministerio de Educaciòn garantice la escolaridad a todos los niños de 4 años de la localidad y el amparo que presentamos junto a docentes, directoras, supervisoras y familias sin vacantes, el Ministerio del cual ella es titular, realizó manifestaciones agraviantes, deshonrantes, injuriantes y calumniosas a través de un comunicado público”.

Señaló UnTER Cipolletti que luego una sentencia Judicial que daba lugar a lo peticionado por los amparistas ante la falta de vacantes para sala de 4 años, el ministerio no solo destituye a las supervisoras sino “que emite comunicados e imputaciones injuriantes hacia una organizaciòn sindical con mas de 42 años de existencia y lucha por el derecho social a la educación”.

La publicación a que hace referencia el gremio, fue difundida el 24 de agosto pasado, y decía que “…desde el Gobierno se cuestionó la actitud de la seccional Cipoletti del gremio que en su carácter de amparista realizó maniobras que involucran datos falsos en el recurso presentado ante la Justicia, ya que de los supuestos 40 niños que el gremio denunció a la Justicia que no podían iniciar sus clases por falta de vacantes, 26 no se pudieron encontrar en los domicilios declarados por inexistentes o porque en esos lugares simplemente no residían menores en los mismos. Esta acción deliberada no significa otra cosa que una burla al Poder Judicial en la figura del juez Marcelo Gutiérrez, lo que marca la clara intencionalidad de UnTER Cipolletti de intentar solamente generar conflictos y no trabajar en la mejora de la educación. Esta actitud desaprensiva no debiera ser pasada por alto por las autoridades judiciales de cara al futuro….”

De esta manera se intimó a la ministra Silva, el 29 de agosto, a que un plazo de 24 horas “se rectifiquen de sus manifestaciones bajo apercibimiento de iniciar querella criminal” y pasado este tiempo y ante la falta de respuesta, ahora UnTER Cipolletti, presentar{a este mediodía “las actuaciones judiciales con el fin que cesen estas injurias y se termine con este método nefasto que pretende silenciar a los que reclamamos”.