UnTER rechaza la implementación de la reforma secundaria

(ADN).- El gremio docente emitió un comunicado expresando una serie de puntos por los cuáles se opone a la implementación de la reforma secundaria en 2017. La conducción de UnTER expresó: “Sin participación ni consenso le decimos no a la Nueva Escuela Secundaria Rionegrina” Y desafió:. “Así no empezamos en el 2017”.

Los puntos que explican la negativa son:

-No se cuenta con Diseño Curricular, ni definición de evaluación, promoción y acreditación de estudiantes, se pretende vaciar de contenidos la educación pública.

-No se conoce el presupuesto real para la implementación, si no se mantienen ahora las escuelas, ni se proveen los recursos necesarios, en un escenario de ajuste y recesión ¿cumplirán con esta promesa?

-No se definió participativamente el régimen académico para determinar la asistencia escolar y las reglas claras y consensuadas para y con los estudiantes.

-No de discutieron las compatibilidades de las estructuras de cargos docentes de cada escuela.

-Se desconoce la conformación de los distintos cargos docentes de cada establecimiento secundario común.

-Se impusieron incumbencias de títulos docentes sin contemplar las distintas necesidades educativas y laborales.

-No se realizaron espacios presenciales de formación docente para una verdadera reforma.

-No se han garantizados espacios de discusión reales entre estudiantes, trabajadores/as y comunidades educativas.