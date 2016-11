Yahuar, incómoda con Cambiemos. ¿Se va a JSRN?

(ADN).- “No me siento contenida por Cambiemos, sobre todo por Cambiemos Río Negro, con el que no me identifico”. Así, la legisladora de la UCR Soraya Yahuar, se refirió a la situación política. Y aunque dijo que no es algo que se platee en este momento, no descartó que se integre junto a la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, a Jusntos Somos Río Negro.

No sería el primer pase del radicalismo al oficialismo. El intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, ya dio ese paso.

La legisladora dialogó con Radio Patagonia y también hizo declaraciones sobre el proyecto de Presupuesto 2017. “Estamos analizando con mis asesores el Presupuesto. Está condicionado por lo que ocurre a nivel nacional”, aseveró. “Tengo expectativas de que esto mejore en todo el país”, planteó.

“Está condicionada la obra pública, pero hay que garantizar la paz social”, concluyó.