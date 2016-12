A un año de gestión, Macri lejos del 8

El 43,1% de los encuestados considera que el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri fue negativo o muy negativo, mientras que el 25,9 % la encontró positiva o muy positiva. Además, más de la mitad de los encuestados, el 51,6%, considera que el mandatario no está cumpliendo con sus promesas de campaña.

Es lo que revela una encuesta de Management & Fit realizada con unas 2.000 personas (de 16 a 70 años), que señala que la reparación histórica a jubilados está al tope del ranking de aceptación con un 22,4% de apoyo, seguida por la ampliación de la asignación universal por hijo, con un 13,8%, y la baja en los subsidios de los servicios públicos, con un 10,7%.

La lista de medidas más rechazadas es encabezada por la baja de los subsidios, con un 20,2%, seguida por el acuerdo con los fondos buitre, con un 15,8%, y la ampliación de la AUH, con un 9,6%.

Además, el 51,6% de los encuestados señaló que el presidente no cumple con sus promesas de campaña, contra un 34,4% que considera que lo hace pero de modo parcial. Solo el 7,3% de los encuestados cree que Macri cumple sus promesas. Dentro de las razones, se baraja que el mandatario no tiene intención de cumplirlas (32%), no sabe cómo cumplirlas (27,4%), no tuvo tiempo para cumplirlas (24,25).

La percepción sobre el futuro y las expectativas se han modificado. Si en la primera etapa del mandato se mantenía una visión optimista respecto del futuro, ahora los números no acompañan. Según la encuesta, el 40,3 % sostiene que la situación económica del país estará peor o mucho peor “en los próximos meses”, mientras que el 34,9 % sostiene que va a mejorar y el 14,9 % considera que seguirá todo “igual”.