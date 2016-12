Audiencia Pública en Bolsón por proyecto urbano en Perito Moreno

Con la intervención de más de 120 oradores inscriptos y la participación de alrededor de 300 vecinos, culminó ayer -a última hora del día-la audiencia pública en El Bolsón, en el gimnasio poliderportivo, donde fue presentado el estudio de impacto ambiental sobre el desarrollo urbanístico en el Cerro Perito Moreno.

Las alternativas fueron seguidas también por unos 200 manifestantes sociales, ambientalistas y sindicales que se expresaron sobre el emprendimiento propuesto por la firma Laderas, concesionaria del centro de deportes invernales.

En la apertura de la Audiencia, el intendente Bruno Pogliano, señaló estar “decidido a honrar la voluntad que manifestaron los vecinos en las urnas y cumplir con el mandato para el que fui elegido. Debo gobernar, debo tomar el timón del destino de nuestra ciudad y conducir”.

Recordó que “hemos dado a todos la posibilidad de que se informen y por eso hemos arbitrado los medios para que todos aquellos que tengan algo que decir en este ámbito puedan hacerlo, incluso, puedan tener respuestas de los técnicos en los días posteriores, antes del tratamiento en el Concejo Deliberante”.

Pogliano señaló que “somos una ciudad con casi 40 mil habitantes con un enorme déficit habitacional y laboral; con escasez desde lo productivo; con un gran desequilibrio económico; con más de cinco mil personas viviendo en tomas; con más de la mitad del pueblo sin cloacas y con un gran porcentaje sin agua corriente” y agregó que “cada vez que analizo estas cosas –prosiguió-, me pregunto cómo hago para cambiarlas, cómo hago para modificarle la vida a todas estas personas, muchas de las que están aquí y muchísimas otras que lamentablemente se han hecho invisibles, aunque les aseguro que existen, que están allí, esperando que nosotros hagamos algo por ellos”.

“La respuesta que tengo es que debemos generar recursos productivos, fuentes de empleo, oportunidades de inversiones y capacidad genuina para lograr el desarrollo que esas personas necesitan”, aseveró el intendente.

Pogliano explicó que “se llegó a esta instancia luego de un reclamo judicial de varios años, hasta que en octubre de 2015 la Cámara de Apelaciones de Bariloche anuló la decisión del intendente García de dejar sin efecto la aprobación del proyecto inmobiliario de Laderas. La sentencia está firme, porque la anterior administración no apeló. Esto implica que esa resolución debe ser cumplida por el municipio y así lo reclamó la empresa hace unas semanas. Un reclamo que lo podemos estimar en 400 millones de pesos o más”.

No obstante, insistió en “la adecuación del proyecto y que incluyó la reducción no menor al 60% en la cantidad de parcelas (de mil pasan a 322); reducción no menor al 50% en la superficie de la villa de montaña; adecuación de la superficie de las parcelas para la reducción de su impacto ambiental; implementación de áreas naturales dentro de las áreas comunes; creación de una reserva ecológica; creación de un corredor ribereño en el arroyo Pedregoso y creación de un sendero interpretativo”, además de sacar del plan la construcción de un cancha de golf, entre otras medidas” y enfatizó que “pedimos a la empresa que renuncie a reclamar daños y perjuicios y le exigimos que asegure las inversiones en el centro de esquí, porque es un activo estratégico para nuestra ciudad”.

“Comencemos a discutir cómo le vamos a cambiar la vida a nuestros hermanos de El Bolsón que hoy están en situación de vulnerabilidad, que no han tenido oportunidades y que, si los que estamos bien seguimos mirando para otro lado, nunca las tendrán”, finalizó el jefe comunal.

