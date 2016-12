Caso Karen: declaró Mobillo. Los alegatos, el 20 de diciembre

(ADN).- “Las leyes el barrio son más importantes que la de los códigos de la justicia”. Así, Gustavo Mobillo se defendió de la acusación en contra por la violación seguida de muerte de Karen Álvaez. En esa línea admitió su pelea con el hermano de la víctima, pero negó que ello implique una venganza.

Uno de los imputados por el femicidio de la joven de 14 años, decidió declarar. En principio pidió -por medio de su defensa- hacerlo en forma reservada, sin público, cosa que el Tribunal rechazó. “Voy a explicar por qué mentí en mi primera declaración” dijo, y culpó a su ex abogado por la mala estrategia de defensa. Mobillo cambió de representante legal poco antes de comenzar la etapa oral del juicio.

El acusado admitió haber tenido una encuentro con Karen días antes de que desapareciera, pero negó que haya implicado una relación prolongada. Incluso dijo que no hubo contacto sexual. “Nos dimos unos besos, no pasó nada. Después se fue”, relató. “Fue la única vez que estuve con Karen. Después no la volví a ver” aseguró.

Mobillo emprendió -con su declaración- un vuelco en su defensa: “El problema con José Álvarez es mío y nada más” subyaró. Así, limitó esa disputa al plano personal. “Las leyes del barrio son más importantes que los códigos de la justicia. La familia es importante. Yo no me voy a meter con su familia” comentó al Tribunal.

El objetivo es frenar la teoría sobre que el móvil del asesinato haya sido “un vuelto” a su hermano.

Mobillo se declaró inocente. “Matar y violar no es lo mío. Tengo madre, hermanas, hijos” enumeró. Además, para seguir despejando la hipótesis de la venganza, aseguró conocer a la familia de la víctima desde hace años porque son vecinos.

También descartó ser aquella persona indicada como la última con quien se la vio en moto a Karen. “No tengo moto. En mi casa había una de un amigo, pero esta desarmada”. La declaración es porque testigos indicaron que la joven un día antes de desaparecer “andaba en moto” con una persona.

“Mi defensor anterior me aconsejó que diga otra cosa” se justificó Mobillo. “Pero llegar a esto es distinto” agregó. “Esta es mi declaración. No tengo nada que cambiar” cerró.

El Tribunal, presidido por Guillermo Bustamante e integrado por Ariel Gallinger y Marcelo Chironi, determinaron que 20 de diciembre a las 8.30, se reanuden las audiencias. Será tiempo para incorporar más pruebas (como el cruec de llamadas entre dos testigos que fueron careados), y los alegatos de la fiscalía y la querella y la defensa.