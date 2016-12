“Cualquiera puede ser candidato. Si no hay acuerdo, habrá internas”

(ADN).- El legislador Ariel Rivero aseguró que el peronismo rionegrino no tiene liderazgo. Negó que su salida del bloque del Frente para la Victoria. Cimentó sus votos en el Parlamento en línea con la necesidad de los intendentes. Y dijo que aún no están resueltas las candidaturas a diputados nacionales de 2017.

“Nunca escuché a María Emilia Soria decir que quiere ser candidata” indicó, y abrió el juego: “Cualquiera puede ser candidato, hay muchos dirigentes con peso territorial. En el peronismo hay muchos hombres y mujeres que pueden ser candidatos”, remarcó Rivero en diálogo con Radio Patagonia.

Y disparó: “Se acabó el dedo”. En ese sentido, el legislador dijo que “si no hay acuerdos, hay herramientas” para dirimir candidaturas, como encuestas o internas.

Rivero consideró que el PJ “no tiene liderazgo”, y evaluó que “se puede ser presidente pero no tener liderazgo”. Esas no fueron las únicas frases que le dedicó a Martín Soria. “Aquellos que quieren conducir el proceso tienen que convocar a todos. Para eso hay que tener vocación, recorrer la provincia, hablar con los intendentes…”, enumeró. “Hoy no hay consensos ni diálogo”.

El legislador negó que una salida del bloque del FPV porque se respetan sus decisiones. Sobre eso, justificó las formas de votar los últimos proyectos propuestos por el oficialismo: “Voto en línea con el interés de los intendentes”.