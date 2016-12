Diferencias por el Presupuesto: Se calienta la interna en el PJ

(ADN).- De repente, se potenció la interna en el peronismo. Lo que comenzó como un intercambio de visiones sobre la forma de votar en el Parlamento el proyecto del Presupuesto 2017, se convirtió en la visualización de un conflicto que venía latente, pero subterráneo.

Es por ello que Ariel Rivero y María Maldonado ratificaron su posición y salieron a demostrar que su voto está cimentado en un pedido de varios intendentes, motivo que fue puesto en duda hoy por el presidente del partio, Martín Soria.

Los legisladores ratificaron “la importancia de que la Provincia cuente con esta herramienta”. Sin embargo, recordaron que rechazaron los artículos de endeudamiento y los que le dan facultades al gobernador para ingresar modificaciones presupuestarias.

Rivero y Maldonado exhibieron una nota del intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayulef, dirigida al presidente del bloque, Alejandro Mariano, solicitando que aprueben el presupuesto. La misiva lleva las firmas de Daniel Belloso de Choele Choel; Luis Ivancich, General Enrique Godoy; Claudia Montanaro, Cervantes; Fabián Pilquinao, Sierra Colorada; Luis Ojeda, San Antonio Oeste; Miguel Angel Jara, Pomona; y Patricio Colil, Ramos Mexía.

El legislador Rivero recordó partes de su discurso en la Legislatura para ratificar su decisión y la de Maldonado: “el oficialismo lo admitió, que el gobierno no pudo realizar lo que nos dijo el gobernador que iba a hacer. ¿Qué significaron los contratos petroleros? ¿Dónde están los hospitales de Allen y Catriel? ¿Dónde está el desarrollo petrolífero gasífero? ¿Qué pasó con eso que decíamos de que lo importante era la inversión?. La realidad me indica de que no estamos bien, pero no es sólo culpa del gobierno nacional”.

“Voy a responder a lo que digan los intendentes, porque son los que tienen el poder político y territorial del Frente para la Victoria y son los que gobiernan. El 90 por ciento de los intendentes se manifestaron, aquellos intendentes que están en Río Negro y que tienen limitaciones en algunos casos, que no pueden gestionar. No aquellos intendentes que cacarean en Río Negro y sacan provecho. Hablo de los intendentes con los que me identifico. Beltrán, Campo Grande, Pilcaniyeu Sierra Colorada, Cervantes, Conesa, entre otros”.

Por su parte, Maldonado, subrayó: “Sabemos que el presupuesto es la herramienta de una gestión de gobierno, nunca voy a olvidar lo que fui, así como también las dificultades que atraviesan nuestros intendentes, que son los que están en la trinchera permanentemente”.

“Creo que en el transcurso de este año legislativo, desde este bloque hemos tratado siempre de trabajar con seriedad y madurez, con una oposición que sirva a la construcción y en lo particular reconozco el poder que le ha dado la gente de Río Negro con su voto al actual gobierno y soy respetuosa con esto”.