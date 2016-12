“El carácter extorsivo que tenía Kirchner lo tiene Massa”

Elisa Carrió hizo un balance del primer año del gobierno de la Alianza Cambiemos, de la que es integrante. En esa línea, la diputada nacional por la Coalición Cívica – ARI afirmó que el presidente Mauricio Macri “tiene una gran oportunidad histórica” al frente del país; pero advirtió que “ya no puede cometer más errores”, y pidió “paciencia para salir de la emboscada kirchnerista”.

“En todos los gobiernos que yo viví, el primer año siempre ha sido de aprendizaje y en un contexto como en el que recibimos el país, destrozado, vamos paso a paso pero bien”, analizó Lilita en una entrevista con el diario Clarín. Se abstuvo, sin embargo de ponerle un puntaje al presidente por considerar “un simplismo las calificaciones de ese tipo”, después de las críticas que recibió el propio Macri por evaluarse a sí mismo con un ocho.

La legisladora también se mostró abierta a la idea de incorporar dirigentes provenientes del peronismo al gobierno, o llegar a un acuerdo con ellos, como viene reclamando el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Sin embargo, marcó un límite: “Mientras sean republicanos… yo no pongo objeciones, al contrario”, sostuvo.

“El tema es no ser Kirchner. El más parecido a Kirchner es Massa. Yo no comparto la estrategia de aceptar la extorsión. Ese carácter extorsivo que tenía Kirchner lo tiene Massa”, agregó, en referencia al líder del Frente Renovador.

Con respecto a su rol, tanto dentro de la coalición como en las elecciones, Carrió dijo no saber “cuál es mi destino, ni siquiera de mi vida personal”. “O si tengo o no destino político. O sea… no me interesaban las encuestas antes y no me interesan ahora. Puedo ser candidata o no serlo. Preferiría no serlo. Yo quiero servir a la República. Si es imprescindible van a contar conmigo y si no tendré derecho al descanso”, aseguró, poniendo una incógnita sobre una eventual candidatura en 2017,

En diálogo con el matutino, la legisladora se refirió al debate sobre el impuesto Ganancias. el cual, manifestó terminará bien. “Afloró el Estado federal. Afloraron los gobernadores, que habían sido absolutamente anulados durante el kirchnerismo”, evaluó.

Carrió también dio un giro de 180 grados en torno al decreto que autoriza a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales impusado por el gobierno. Antes del decreto de Macri, la diputada había pedido que esa cláusula no sea incluido en la ley de Sinceramiento Fiscal para “evitar un pacto de impunidad”. En cambio, hoy sostuvo: “Yo creo que el espíritu no está alterado. ¿Por qué? Porque son familiares antes de que sean funcionarios.

“La verdadera incompatibilidad es que vos seas funcionario. En todo caso decidirá la Justicia contenciosa administrativa la razonabilidad o no de la reglamentación. No hay delito”, concluyó.