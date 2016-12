El contrato con Medanito. Pedido de compre rionegrino y cuidado ambiental

La Legislatura de Río Negro aprobó esta mañana por unanimidad una prórroga en el contrato que permitirá a la empresa Medanito continuar explotando el área Medianera por 10 años más, medida que según el legislador Alfredo Martín del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), va a permitir darle continuidad a un plan de inversiones que revierta el declive obvio de los yacimientos maduros.

Al mismo tiempo, se va a distribuir un fondo de 13 millones de pesos entre los municipios y la provincia recibirá un 15 por ciento de regalías en vez del tradicional 12 por ciento.

Martín destacó que el contrato actual ya se encuentra vencido y que la meta es aumentar la producción diaria actual de 45 metros cúbicos diarios. “Es un yacimiento maduro, tradicional, que son atractivos para las PYMES petroleras, pero que carece de interés para las grandes compañías”, aclaró el legislador que preside la Comisión de Planificación.

Por su parte el legislador Ariel Rivero del FpV, destacó sobre este contrato que “no vemos ese auge que de alguna manera hacía reflexión el señor gobernador y algunos legisladores cuando se renegociaron los contratos petroleros, no vemos la cantidad de puestos de trabajo que dijeron que se iban a crear, al contrario, hemos recibido alertas por parte de los sindicatos de que se ha dejado gente sin trabajo, ese auge que anhelábamos todos en aquel momento, no está a la vista”.

Añadió que “tenemos el problema de siempre, muchas empresas que han renegociado los contratos petroleros no tienen predisposición de darle las posibilidades a otras compañías locales que prestan servicios relacionados. Nosotros queremos que el compre rionegrino se cumpla para que podamos tener trabajo, para que no todo pase por Neuquén, para que los mendocinos no vengan a hacer el trabajo que las empresas rionegrinas pueden hacer”.

Y aclaró que “acompañamos esta renegociación porque es importante para la provincia, para los municipios, el bono para desarrollo social, pero anhelamos que a través de la comisión de seguimiento –a la que quiero poner en valor- poder estar al lado de las empresas rionegrinas, que haya compre rionegrino y que podamos finalmente hacer que las empresas inviertan, es lo único que nos va a permitir ser una provincia petrolera y gasífera.

A su vez la legisladora Daniela Agostino, del Frente Progresista, manifestó –al fijar su posición- que “una vez más vuelve esta discusión al recinto y nosotros queremos acompañar a la actividad petrolera y gasífera, no estamos en contra de la misma desde una visión dogmática, pero queremos hacerlo desde la garantía de los máximos controles ambientales, en el entendimiento que aún hoy los combustibles fósiles y la energía derivada de ellos no tiene un sustituto adecuado en un 100%”.

“Acompañamos este proyecto, lo cual no es obstáculo para exigir una actividad hidrocarburífera que no dañe el ambiente, que no contamine los cursos de agua, que no degrade el suelo, que ante un imponderable remedie eficientemente, que no utilice técnicas de fractura hidráulica o fracking cada vez más cuestionada en el mundo”, mencionó la legisladora barilochense..