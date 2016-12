En Río Negro habrá asueto sólo el 30 de diciembre

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck adelantó que habrá asueto en la administración pública provincial sólo el 30 de diciembre. Será todo el día. Lo hizo poco después de presidir un acto en el Salón Gris de la Casa de Gobierno donde presidió un acto de licitación de obras escolares.

No habrá asueto ni antes ni después de Navidad. El día no laboral será el viernes 30 de diciembre, previo al año nuevo. “Hay que trabajar” dijo Weretilenck y aseguró que “por ahora” no se tomará vacaciones. Los incendios que se están registrando en diferentes puntos de la provincia, la fruticultura (en crisis) que tiene su epicentro en estos meses y la delicada situación financiera son algunos de los motivos por los cuáles será un verano atípico.

Cabe recordar que el gobierno nacional definió que no habrá asueto para estas fiestas. La Provincia de Buenos Aires otorgó los días 23 y 30 de diciembre, pero desde las 13.