Esta tarde asumen en Viedma las autoridades provinciales de la UCR

Con un acto a realizarse esta tarde, 18 en el salón de la Mutual Obreros de la Construcción,en Colón 1386 de Viedma, asumirán las nuevas autoridades provinciales y locales de la Unión Cívica Radical de Río Negro. Previamente se desarrollará un plenario partidario al que fueron convocados dirigentes de todo el territorio provincial.

Darío Berardi, reelecto presidente de la UCR rionegrina, señaló sobre el encuentro que “lo que empezó como una pequeño encuentro partidario, regular, para cumplir con una formalidad, se encamina a convertirse en una fiesta de la democracia porque nos acompañarán dirigentes de otros partidos políticos”.

“Al principio sentimos que a la UCR le había ocurrido algo tan grave que nos había convertido en un despojo, no encontrábamos nuestro norte, algo ajeno a nosotros, una suerte fatídica que nos fue dejando solos”, y en la misma línea agregó Berardi, “dos cosas descubrimos; la primera es la firme, la intensa voluntad de muchos radicales que no están en Google, cuyos nombres nunca aparecieron en letras de molde, pero que no se fueron a sus casa, que mantuvieron abiertos los 40 comités y que se sienten respuesta política para el destino rionegrino”, destacó el dirigente radical.

Dijo además que “nuestro segundo descubrimiento es que hay un nuevo paradigma. Esto nos desafía a los radicales, sin dudas, pero también al resto de las fuerzas políticas y en ese sentido aceptamos este segundo desafío y lo haremos acompañados de la representación republicana”, y aseguró que “el 2017 nos encontrará no sólo mejor preparados sino absolutamente persuadidos de que somos un imprescindible engranaje de la democracia rionegrina”