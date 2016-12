Expofrut: se agrava la situación con los trabajadores de la fruta

Las negociaciones en Roca entre la empresa Expofrut y sus trabajadores no marcha para nada bien, por cuanto las esperanzas de que el Grupo PAI se hiciera cargo del galpón de la multinacional y diera trabajo a unos 120 trabajadores en el empaque, se diluyó cuando en una reunión entre el gremio, trabajadores y directivos del grupo roquense se conoció que en el lugar sólo se trabajará fruta orgánica, con una actividad que demanda sólo 60 días en la temporada.

Según informó el sitio digital ANR, de General Roca, el titular del sindicato de la fruta Rubén López, declaró que “el perjuicio será importante porque mucho de estos empleados trabaja la postemporada. Está claro que no se va a aceptar esta propuesta”.

El actual legislador y secretario general del sindicato, dijo que en caso de que se rechace el acuerdo, los trabajadores deberán ser indemnizados. “Y no al 50% como anunciaron sino al 100%. La ley dice que deberán aceptar las condiciones de venta cuando no haya perjuicio. Este no sería el caso”, aclaró López, quien además señaló que de mantenerse esta situación “tomarán las plantas de empaque de Expofrut”.

“Ellos (por Expofrut) no es que se estén fundiendo o quiebren. Sacan la gente porque les conviene, no es que no puedan hacerse cargo y si no se garantiza trabajo vamos a iniciar un plan de lucha para que no cierren”, sostuvo.

También publicó ANR que desde mediados de año que la firma de capitales belgas viene reduciendo personal en distintas áreas en toda la región del Alto Valle. Ya se sabe que en Roca hubo una drástica reducción de personal administrativo y hasta se pusieron en alquiler buena parte de las instalaciones ubicadas en Jujuy y Ruta Nacional 22. La firma llegó a tener en su época de esplendor más de 4 mil trabajadores.

La encargada de llevar adelante el plan de ajuste es la CEO de Expofrut, Viviane Bauter, quien comenzó con el proceso hace ya varios meses.

Cabe recordar que ya se desprendieron de un galpón de empaque en Allen, donde según López, se alcanzó un acuerdo para el traspaso del personal. “Pero en Roca no está pasando lo mismo y vamos a mantener nuestra posición”, dijo el dirigente.