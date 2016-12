Ganancias: Garantizan a las Provincias que no les recortarán fondos

Luego del acuerdo alcanzado el lunes con la CGT y para garantizarse la aprobación del proyecto de Ganancias en el Congreso, el Gobierno reunió a los gobernadores en Casa Rosada. Allí, el Ejecutivo les anunció a los mandatarios que la iniciativa no implicará recortes en el envío de fondos a las provincias ya que Nación afrontará con los nuevos impuestos la diferencia con lo previsto en el Presupuesto y devolverá con Aportes del Tesoro Nacional lo que los distritos dejen de recaudar.

Es decir, del costo fiscal del nuevo proyecto se hará cargo el Gobierno: según el cálculo oficial, será de cerca de 34.000 millones de pesos, unos $7.000 millones más que el presupuesto original.

“De ese monto adicional, la mitad les correspondería cubrirlo a las Provincias, pero se hará cargo la Nación girando ATN que se nutren de la recaudación de Ganancias” explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay en la conferencia de prensa posterior al encuentro realizado en el Salón de los Escudos. ¿De dónde saldrán esos fondos? En el Gobierno aseguran que no se van a correr de la meta fiscal y confían en que cubrirán la diferencia entre lo que se recaude por el impuesto al juego, el repunte en el consumo y la redistribución de alguna partida. “Vamos a a tener que ahorrar en alguna otra área”, admitió Prat Gay.

El guiño político hacia los gobernadores -publicó Clarin- lo hizo el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien reconoció “el compromiso y la responsabilidad de los gobernadores con este tema, en un momento en el que la situación era difícil, ya que había tenido media sanción un proyecto que era muy malo para todos”. Puertas adentro, el funcionario ya les había agradecido especialmente a los mandatarios por el rol que cumplieron para frenar el proyecto consensuado por el Frente Renovador de Sergio Massa y el kirchnerismo.

En la reunión, por parte del Gobierno, también estuvieron el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el titular de la AFIP, Alberto Abad; y el viceministro del Interior, el monzoísta Sebastián García de Luca.

Por el lado de las provincias desembarcaron 21 mandatarios, incluidos el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la santacruceña Alicia Kirchner, que aprovechó la cita para plantear las dificultades financieras que atraviesa su provincia.

En cambio, no participaron el salteño Juan Manuel Urtubey -se excusó por motivos personales, aunque envió a su vice-, el pampeano Carlos Verna y el formoseño Gildo Insfrán, quien había confirmado asistencia pero a último momento se bajó y, según fuentes oficiales, evitó dar explicaciones a la Casa Rosada.

Además de los detalles más salientes del proyecto, el Gobierno les comunicó a los gobernadores una cuestión formal: cambiará la denominación de Ganancias. Volverá a llamarse “Impuesto a los Ingresos”. Una manera del Gobierno de sumarse a la bandera de los gremios respecto a que “el salario no es Ganancia”.

La reunión, más allá de algún reclamo puntual como el que hizo Alicia K, fue en muy buenos términos (“Pero no comimos sushi”, bromeó uno de los presentes). Tanto es así que, luego, varios mandatarios se plegaron a la conferencia de prensa que trazó el Gobierno para enviar una señal a los legisladores. “Acordamos con la CGT y con los gobernadores. Tenemos la esperanza de que la ley se apruebe el jueves en Diputados”, dijo Frigerio. Y le cedió la palabra al cordobés Juan Schiaretti, quien en representación del resto -lo acompañaron Sergio Uñac (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro)- no dudó en pedir que salga la ley: “Pedimos que se apruebe este proyecto porque es bueno para los trabajadores y no perjudica a las provincias”.