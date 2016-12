Iud quiere prohibir el uso de pirotecnia en la provincia

Javier Iud (FpV) presentó un proyecto para prohibir en la Provincia, la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público de pirotécnica y cohetería, fundada en el alto riesgo y peligro para la integridad física de las personas, así como también para los bienes particulares.

“Deberíamos tomar unos minutos para imaginar que ocurre en una familia donde un niño pierde la vista o partes de sus extremidades y no le encontramos explicación. O que sentirá un joven que padece autismo y no comprende con exactitud que está pasando, o bien lo que para nosotros es un ruido normal, en sus oídos suena un gran estruendo que altera su vida. No ignoremos aquellos cientos de perros, gatos u aves que se trasladan sin orientación, desesperados ya que dichos ruidos, aterrorizan su tranquilidad, imaginando que su vida está en peligro”, aseguró el legislador al argumentar su proyecto.

Entre los elementos contemplados en el proyecto para ser prohibidos se encuentran: las bombas de estruendos, rompe portones, cohetes, luces de bengalas, petardos, y cualquier otro que contenga elementos químicos de combustión y oxidantes o cualquier otra sustancia que sola o en mezclas pueda resultar inflamable, sin importar las formas o cantidades de los compuestos químicos que la conformaren. Aunque estarán permitidos aquellos que utilizan las fuerzas de seguridad o los que sirven para salvataje, los cuales además deberán estar reglamentados y controlados No están contemplados aquellos que son utilizados por las fuerzas de seguridad o los de salvataje.

El incumplimiento a las normas, será sancionado con multas y clausuras equivalentes a 50 (cincuenta) salarios mínimo vital y móvil hasta 100 (cien) salarios mínimo vital y móvil y clausura de 30 (treinta) a 180 (ciento ochenta) días de la fábrica, depósito o local y el decomiso de las mercaderías.

Zona de los archivos adjuntos