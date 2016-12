La Agencia de Recaudación negó desigualdades jurídicas

(ADN).- La Agencia de Recaudación Tributaria provincial salió a aclarar que no existen desigualdades jurídicas entre los contribuyentes. Fue a partir de los cuestionamientos que surgieron desde el Concejo Deliberante de Viedma. La disputa es por la inscripción mediante un e-mail para acceder a beneficios.

Desde el organismo de recaudación dijeron que “declarar un correo electrónico, se convirtió en un requisito más para el acceso a las bonificaciones, como también lo son datos referenciales, CUIT correcto, domicilio fiscal y postal actualizado además de no contar con deuda en el impuesto. Así fue establecido en la Resolución 912/16 aprobada el pasado 15 de diciembre”.

“La normativa -agregaron- dispone además los casos en donde no será requisito contar con mail declarado para acceder a las bonificaciones por buen cumplimiento. De esta manera los que tengan residencia o lugar de radicación de vehículos o inmuebles donde no existiera oficina de la Agencia de Recaudación Tributaria; aquellos que posean Domicilio Fiscal Electrónico o adhesión a la boleta por mail, los que posean beneficios de exenciones por discapacidad, jubilados, ex combatientes de Malvinas o cualquier otra exención subjetiva; quienes tengan 65 años de edad ó más y sean titulares de hasta 3 vehículos y/o inmuebles o aquellos que acrediten la imposibilidad de cumplir con el requisito por algún motivo particular (geográficos, tecnológicos, culturales u otros)”.

“Sobre estos dos últimos el contribuyente deberá informarlo a la Agencia para que se incorpore su situación en el sistema. En cambio, sobre los restantes, los contribuyentes no deberán informarlo porque la Agencia generará la excepción automáticamente. Para informar una situación especial deberán hacerlo llamando al centro gratuito de atención telefónica 0800-222-3278 o en las oficinas de las Agencia y se registrará mediante un formulario de declaración jurada”, concluyeron.