La Justicia frenó la ruta 22. Soria valoró el fallo

El intendente de Roca, Martín Soria, se expresó esta mañana en relación al fallo del Juez Federal Hugo Greca, que frena la obra de la Ruta 22 hasta tanto se realice la Audiencia Pública. “Es u paso importante en la defensa del futuro de la ciudad”.

“Estamos contentos porque finalmente la Justicia dio la razón al municipio y a todos los vecinos de Roca que veníamos manifestando que Vialidad Nacional estaba haciendo las cosas mal, que no quería escucharnos y que el proyecto que pretendía llevar adelante para ensanchar la ruta 22 en su paso por Roca no había sido consensuado con la comunidad roquense. Nosotros estamos defendiendo el futuro de nuestra ciudad. Si no hubiéramos levantado la voz haciendo publico nuestro reclamo, juntado casi 20 mil firmas, hoy seguramente tendríamos esos espantosos murallones que ya levantaron en otras ciudades y que no sirven para nada”, expresó Soria.

El Juez Federal Hugo Greca hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Municipalidad de General Roca y ordenó en consecuencia a la Dirección Nacional de Vialidad que de inmediato detenga la construcción de la ampliación de la ruta 22 en el ejido del municipio de la ciudad de General Roca, hasta que se lleve a cabo la audiencia pública prevista en el artículo 20 de la ley 26675 y 7 de la ley provincial 3266″.

La medida dispuesta por el magistrado atiende los argumentos presentados por la Municipalidad de General Roca, quien solicitó la suspensión de la obra hasta tanto Vialidad Nacional presente un informe ambiental y se lleve adelante la audiencia pública para evaluar la propuesta que pretende llevar adelante el organismo nacional.