La mano de obra, otro costado de la crisis frutícola

Desde el gremio UATRE adviertieron que los productores tienen problemas para encontrar mano de obra calificada en la región, por lo que se espera que entre 15 y 17 mil trabajadores lleguen a Río Negro y Neuquén durante la temporada.

El dato es un más de los tanto de la crisis que atraviesa la fruticultura, que quita interés como opción laboral a los valletanos y la cosecha dependerá del arribo de los trabajadores golondrina desde el norte del país.

De ese total, entre un 60 y 70% llegarán desde el norte de nuestro país, principalmente desde Tucumán. Así lo informó a el diario La Mañana de Cipolletti el dirigente de UATRE, Omar Figueroa, quien, al ser consultado sobre la razón de la llegada de tantos obreros de la fruta, pese al contexto desfavorable de la actividad, con chacras abandonadas, productores que no pueden realizar su tarea y algunas exportadoras se están retirando del valle, explicó que “la gente de la zona no quiere trabajar en las chacras porque dice que se gana poco”. “Ya no es como antes”, agregó.

A su vez, Figueroa aseguró que son los mismos chacareros los que sostienen desde hace tiempo que no se consigue gente que haga los trabajos en las chacras porque quieren irse al petróleo. “Es tanta la falta de obreros que hasta los golondrinas vienen a la región para hacer el raleo y la cosecha de frutas de carozo, que puede llegar a durar 25 días o, como mucho, un mes nada más. Lo hacen porque en sus provincias no tienen nada, principalmente en Tucumán”, explicó.

Por estos días, muchos trabajadores golondrina ya volvieron a sus hogares o lo están por hacer para pasar las fiestas de fin de año con sus familias. Luego, armarán una vez más las valijas para regresar a la región cuando comience la recolección de peras y manzanas.

Hasta no hace mucho tiempo atrás los golondrinas eran mirados de reojo porque competían con los habitantes de la región por los preciados puestos de trabajo en las chacras.

Sin embargo, el imán del petróleo tienta mucho más a los valletanos: los salarios son más altos, la representación gremial tiene más peso y otorga una estabilidad laboral que la fruta, con los riesgos del clima y una crisis terminal, no puede asegurarles. Hoy, los foráneos son la única alternativa de los chacareros.

Paritarias

Hoy, a las 10, en la sede del gremio en Neuquén, se reunirán los secretarios generales de UATRE para analizar los puntos que llevarán al primer encuentro paritario por la cosecha. “Aún no nos han convocado, seguramente esto podría darse la otra semana. Nos reuniremos para conversar y definir con qué número iremos a la paritaria”, indicó Figueroa.

17.000 obreros del norte del país llegarían al valle. Por la demanda del sector, muchos trabajadores golondrina ya obtienen vacantes para la cosecha de la fruta de carozo: van a sus provincias por las fiestas y vuelven para cosechar peras.

Salarios

Ante la falta de respuestas a las demandas gremiales, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo, que conduce Rolando Troncoso, pidió al Ministerio de Trabajo que la paritaria se traslade al ámbito nacional, con la dirigencia central del gremio como paritaria. Stihmpra quiere que se equiparen los salarios (en el valle se cobra un 25% menos que en Buenos Aires), el pago de un bono excepcional, más el adicional de zona desfavorable y el aumento de la temporada.

La cámara empresaria no realizó ninguna oferta y tras varias reuniones Troncoso reclamó que la paritaria cambie de sede y actores. Referentes sindicales manifestaron que “no cayó muy bien” su posición en la CAFI, pero que no pueden privarles a sus compañeros “la posibilidad de un salario igual al de otras provincias”.