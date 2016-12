Legisladora Agostino: “la demora en el pago de haberes es inaceptable”

La legisladora del Frente Progresista Daniela Agostino, señaló su preocupación por el anuncio del gobierno de la provincia del cronograma de pago de los salarios, que se extenderá hasta el 15 de este mes. Lo consideró “inaceptable y debe moderarse como sea necesario para no perjudicar a la familia estatal”.

Expresó que “como mínimo, el gobierno debe solicitar al actual agente financiero que no cobre los vencimientos de tarjetas de créditos y cubra los débitos automáticos, hasta tanto no sean acreditados los sueldos de los agentes, ya que estos no son responsables de la crisis que vive la provincia; asimismo, debe iniciar gestiones con otras entidades financieras y a su costo, para que las mismas prorroguen los vencimientos de las tarjetas de acuerdo a cada fecha establecida”.

“Va de suyo que, tampoco la provincia deberá cobrar sus impuestos hasta que no deposite la totalidad de los salarios, porque de por sí, con semejante demora, el perjuicio ya está hecho con las compras diarias para vivir; pero lo menos que esperamos del Poder Ejecutivo es que, en lo que de él depende, tome todas las medidas que sean menester para postergar los vencimientos de aquellos cobros inherentes a sus impuestos”, agregó Agostino.

Para terminar, la legisladora por Bariloche dijo que “entendemos que se viven momentos difíciles, en el país y en Río Negro, pero no deben pagar por ello, los empleados públicos que ya demasiado esfuerzo han hecho, con la poda de sus salarios reales, ya que los aumentos pactados en paritarias han estado todos por debajo de la inflación proyectada”.