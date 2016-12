“Los únicos que proponen ajuste son Macri y Weretilneck”

(ADN).- Nicolás Rochas salió a responderle al Gobernador. El legislador de la oposición manifestó que “(Alberto) Weretilneck es tan mentiroso que quiere convencer a los rionegrinos que el cómplice de (Mauricio) Macri, es el Frente para la Victoria y no él”.

Lo hizo después que el mandatario criticara la posición que la bancada del FPV tuvo en el Parlamento votando en contra del Presupuesto 2017.

“El único alumno de Macri en la provincia es Alberto Weretilneck”, ratifó Rochás con agregó: “era él quien festejaba con Aranguren el tarifazo al gas, y luego aplicó uno igual en la tarifa del agua”.

En la línea de las críticas, el legislador dijo que “es el Gobernador quien pretende un tremendo ajuste al no reconocer un solo peso de aumentos a los trabajadores en el presupuesto presentado”. Y se preguntó: “si no es así, ¿por qué no presentaron ninguna pauta salarial para los trabajadores del Estado?”.

Rochás resaltó que “el FpV nunca propuso un ajuste, pero si exige transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Por eso rechazamos un presupuesto mentiroso, tan mentiroso como el gobernador que nunca critica a Macri públicamente”. Para concluir Rochas desafió “si acaso Weretilneck, no es socio de Macri ¿por qué no lo critica en público?”.