Mercado energético: La CEB le pide a Macri trato igualitario

El Comité Ejecutivo de la Cooperativa de Electricidad Bariloche envió una nota al presidente de la Nación Mauricio Macri para que intervenga en un reconocimiento económico por el cumplimiento del pago en la compra de energía a Cammesa, luego de que se condonara la millonaria deuda que otras distribuidoras tienen con la mayorista.

Aprovechando la presencia del presidente Macri en la región, la CEB envió por intermedio del diputado Sergio Wisky una nota para que sea recibida en mano por Mauricio Macri. La misma complementa una anterior dirigida a los senadores para solicitar “un trato similar, por haber cumplido, al que se le da a quienes no lo hicieron”.

El presupuesto 2017 contempla en el artículo 15 un subsidio del Estado Nacional que suma 19 mil millones de pesos a varias distribuidoras del país que dejaron de pagar la energía que compraban. Sin embargo, desde el congelamiento de la tarifa eléctrica en el año 2014, la CEB cumplió en tiempo y forma con el pago de unos 150 millones de pesos por la energía que distribuye en Bariloche, Dina Huapi y Villa Mascardi.

“No hace falta analizar nada más para caer en cuenta de la tremenda injusticia de esta situación que es una invitación a no cumplir para beneficiarse. No tenemos nada que decir de la decisión política de subsidiar por esas impactantes sumas a los deudores de Cammesa, porque no es nuestro rol”, dice la nota firmada por el presidente de la CEB, Rodolfo Rodrigo.

Por otro lado Rodrigo reconoció que “sería inmensa la cantidad de obras y mejoras que se podría hacer en la ciudad con parte de ese dinero que nuestra gestión dispuso para el pago de sus compromisos. Por eso consideramos que el reconocimiento económico debería ser exactamente igual al monto que hemos pagado en total a Cammesa desde el año 2014 hasta la fecha, a valores actuales”, explicó.

“Una característica de esta línea de conducción de la CEB es la austeridad y la seriedad con la que nos manejamos, y gracias a esa prolijidad hoy podemos interceder en beneficio de la comunidad, frente al gobierno Nacional, como ya lo hemos hecho anteriormente con el gobierno Provincial”, dijo Rodrigo.

También en la nota dirigida a Macri, la CEB agradeció la decisión política de haber impulsado la licitación de la nueva Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales, del nuevo Colector Costanero y del Plan Director de Saneamiento de toda la ciudad, por gestión directa del presidente de la Nación y del gobernador Alberto Weretilneck, para subsanar la insuficiente estructura con la que cuenta en la actualidad.